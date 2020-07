Danskerholdet NTT Pro Cycling står potentielt foran en massiv udrensning.

Det sydafrikanske mandskab, der tæller Bjarne Riis som såkaldt team manager, er det World Tour-hold, hvor flest ryttere har kontraktudløb efter i år: 24 ud af 29 kan være fortid på holdet om under et halvt år.

»Korte kontratker er normalen af mange forskellige årsager. Man skal være sikker på, at ens køb er det rigtige i den holdkonstellation, og så skal man være sikker på, at rytteren præsterer. Derudover er økonomi en variabel, der skal genforhandles hele tiden. De korte kontrakter er en præmis,« forklarer ledende sportsdirektør Lars Michaelsen til B.T.

Én ting er, at holdet har så mange kontraktudløb, men en anden er, at vi befinder os midt i en sæson, hvor holdene ikke kan vurdere rytterne i løb grundet coronavirus.

Danske Michael Valgren er en af holdets profiler, som har kontraktudløb. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Først på årets sidste måneder skal rytterne ud at dyste på landevejene, og det betyder, at holdene, som det ser ud nu, har meget kort tid til at vurdere rytterne og sammensætte en trup til den kommende sæson.

»2020 er et underligt år, og sæsonen er også usædvanlig i fohold til covid-19 udfordringer. Løbskalenderen er også anderledes, og det har indflydelse på rytternes muligheder for at vise, hvad de er værd,« siger Lars Michaelsen.

Lægger det ikke pres på jer som hold, at man først kan evaluere rytterne så sent på sæsonen, og der derfor går lang tid, før I får en fornemmelse af trupsammensætningen til 2021?

»Det er rigtigt. Vi skal også indarbejde noget respit,« siger Lars Michaelsen og efterlyser, at skæringsdatoen for holdsammensætningerne til 2021 rykkes længere ud i fremtiden.

På en bred front er sæsonen underlig. Lars Michaelsen, ledende sportsdirektør, NTT Pro Cycling

Kun Samuele Battistella, Victor Campenaerts, Domenico Pozzovivo, Matteo Sobrero og Dyland Sunderland har kontrakter, som strækker sig længere end til årsskiftet, og det betyder også, at holdets danske ryttere Andreas Stokbro, Michael Carbel og Michael Valgren ikke nødvendigvis kipper med NTT-fanen i 2021.

»Der er ikke meget respit, fordi løbene starter i august, inden man kører til oktober ud, og så er vi næsten færdige med sæsonen. Derfor har rytterne kort tid at vise sig frem i. Den analyse må rytterne selv lave. Være opmærksomme på, at de ikke har noget valg, og at de hurtigt skal ud af starthullerne og vise sig frem, når sæsonen går i gang igen,« siger Lars Michaelsen.

Har I diskuteret de her mange kontraktudløb meget på holdet?

»Nej, det har vi ikke.«

Lars Michaelsen (tv.) og Bjarne Riis (th.) er begge en del af den sportslige ledelse på sydafrikanske NTT Pro Cycling. Foto: BRENTON EDWARDS

Er I presset af det?

»Nej, det er vi heller ikke.«

Skal man lægge det komplicerede puslespil, som hedder, at man skal sammensætte sin trup til den kommende sæson, kommer der mange aspekter i spil.

Ikke nok med, at det kan være svært at vurdere, hvorvidt en rytter skal forlænges eller ej grundet de manglende løb, kan flere World Tour-hold potentielt blive tvunget til at dreje nøglen om.

Det ville gøre en ordentlig sjat professionelle cykelryttere arbejdsløse.

»På en bred front er sæsonen underlig. Hvis der pludselig står 50 gode og ledige cykelryttere fra to World Tour-hold, så ville det være underligt, hvis de andre hold ikke overvejer, om de har plads i budgettet til at hive nogen ind,« siger Lars Michaelsen med henvisning til CCC og Mitchelton-Scott, der er blevet nævnt som to hold, der kæmper for overlevelse.

I sådan en situation kan en stjerne som Greg Van Avermaet, der kører for CCC, muligvis blive meget billigere at hente end vanligt.

Sådanne aspekter spiller også ind, forklarer Lars Michaelsen.