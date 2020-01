Bjarne Riis havde onsdag god grund til at finde det store smil frem på Hotel d'Angleterre i København. Han er tilbage i det fine selskab.

Men faktisk blev den tidligere danske Tour de France-vinder for lidt over fire år siden pure afvist af det selvsamme sydafrikanske hold, som han i dag får det sportslige ansvar for.

Afvisningen kom, få måneder efter Riis forlod Tinkoff-Saxo i 2015. Her forsøgte han sammen med Lars Seier at købe sig ind i NTT Pro Cycling, der dengang gik under navnet MTN-Qhubeka. Men den gik ikke.

Det afslørede den daværende general manager Brian Smith i et interview med B.T. i august 2015.

»Der har ikke været tale om forhandlinger fra vores side, men det er korrekt, at Bjarne Riis har forhørt sig om mulighederne,« fortalte Brian Smith og fortsatte:

»For os har det ikke kunnet lade sig gøre at indlede et samarbejde med Bjarne Riis. Vores nye sponsors værdisæt harmonerer ikke med den historik, Riis har som tidligere dopet. Det blev understreget meget klart, at det ikke ville kunne lade sig gøre, og det var ene og alene på grund af Riis,« som det lød dengang.

Men nu har piben tilsyneladende fået en anden lyd.

Onsdag kunne Bjarne Riis på et pressemøde nemlig afsløre, at Virtu Cycling har købt en tredjedel af Team NTT, og at den tidligere Tour-vinder derfor bliver ny holdmanager på World Tour-holdet. Det sker, dagen efter at B.T. kunne afsløre netop dette.

Riis' blakkede fortid var naturligvis også et emne, da journalisterne fik lov til at stille spørgsmål til blandt andre Team NTT's holdejer, Douglas Ryder.

»Bjarne har lært af sine fejl (...) Han er et andet menneske på grund af det, og jeg tror, at han kan give holdet en masse. Jeg tror ikke, nogen kunne finde på at dope sig på holdet, fordi der oveni også er et velgørenhedselement. Man vil skuffe så mange mennesker.«

»Vi lærer alle af vores fejl, og det er et meget positivt skridt for vores cykelhold og for Bjarne, at han er kommet med ombord,« forklarede Ryder efter pressemødet.

Bjarne Riis blev også selv spurgt ind til den kritik, der har været og vil komme med en tidligere dopet Tour-vinder tilbage på World Touren.

Bjarne Riis, medejer af Virtu Cycling, Douglas Ryder og Anders Gram på pressemødet i København.

»Først og fremmest mener jeg, at jeg har sendt signalet i flere år. Derudover er det ikke et comeback. Det er jeg slet ikke enig i. Jeg har været omkring en del år. Jeg forstår godt, hvordan folk tænker, og jeg vil ikke sige, der er forskel på at være på et mindre eller større hold. Jeg er stadig den samme person,« sagde han og tilføjede:

»Jeg mener også, jeg tilstrækkeligt har givet udtryk for, at jeg ved, jeg har begået fejl. Det har jeg indrømmet og undskyldt. Det gør jeg gerne igen. Men dem, der kender mig, ved, hvad jeg står for, og hvad min holdning er. At jeg ikke kommer til at tilfredsstille alle, er jeg godt klar over. Det kan jeg ikke gøre ret meget ved.«

På pressemødet brød rigmanden Lars Seier ind, da spørgsmålet om Riis' dopingfortid kom frem. Han kaldte det blandt andet for 'uretfærdigt', ligesom han efterfølgende gjorde sin holdning meget klar. Det kan du læse mere om her.

Team NTT råder i forvejen over flere danskere, idet Michael Valgren og Andreas Stokbro kører på holdet, mens staben blandt andet tæller assisterende sportsdirektør Lars Bak og ledende sportsdirektør Lars Michaelsen.

Bjarne Riis har første arbejdsdag torsdag.