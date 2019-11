BMW’er, Audier og Mercedeser strålede om kap i efterårssolen foran Comwell Kellers Parks smukke, kridhvide hovedbygning i Brejning ved Vejle Fjord, da Bjarne Riis fredag formiddag gik på talerstolen i konferencesalen.

Foran ham sad spændte pengemænd og samarbejdspartnere ved Virtu Cyclings eksklusive 'Business Day'-arrangement, hvor en deltagerbillet løber op i minimum 10.000 kroner.

På programmet til det lukkede event var et tre kvarter langt punkt med titlen ‘Drømmen om et dansk World Tour-hold’ ved Bjarne Riis

Var det nu, den tidligere Tour de France-vinder efter måneders rygter ville løfte sløret for de storslåede comebackplaner om et dansk hold i cyklingens absolutte topklasse? Et comeback støttet af rigmænd som Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen.

Han har ikke noget at sige til jer. Det er der heller ingen andre her, der har. Anders Gram, administrerende direktør



Ikke helt. I hvert fald ikke endnu.

»Vi kommenterer ikke på rygter,« lød det fra Bjarne Riis på talerstolen, ifølge en deltager til arrangementet.

Bjarne Riis forklarede videre, at der fortsat bliver knoklet hårdt for at skabe et dansk mandskab, men at det endnu er for tidligt at sige, om det bliver en realitet i 2020 eller 2021.

Dagen var imødeset med en vis spænding fra de mange tilmeldte til det eksklusive arrangement, da selve den sportslige del af Virtu Cykling er - i al fald udadtil - uafklaret. Firmaets talenthold, Team Waao, er eksempelvis lukket efter denne sæson.

Men rygterne om Riis' fremtid kører videre med høj fart.

I de seneste måneder har særligt et rygte manifesteret sig i cykelverdenen: Bjarne Riis og co. pønser på at overtage Team Dimension Data, som i øjeblikket et til salg.

Med danske øjne er handlen oplagt. Stjernen på holdet er Thy-tonseren Michael Valgren, og Lars Michaelsen overtager rollen som sportsdirektør fra næste sæson.

Dermed er det rød-hvide fundament bygget, og nu tyder noget på, at et andet byggekomponent i den danske genrejsning kan være på vej: vinduerne.

Bjarne Riis under Danmark Rundt i 2016 Bjarne Riis. Den tidligere Tour de France-vinder drømmer om et comeback på allerøverste hylde. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere Bjarne Riis under Danmark Rundt i 2016 Bjarne Riis. Den tidligere Tour de France-vinder drømmer om et comeback på allerøverste hylde. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

I hvert fald antyder den tidligere danske bjergkonge Michael Rasmussen i en klumme på Eb.dk, at Velux-koncernen står klar med et sponsorat i den større millionklasse, som kan bane vejen for Bjarne Riis’ overtagelse af Team Dimension Data.

Et rygte, som adskillige kilder i cykelverdenen nikker genkendende til, selv om Riis endnu intet vil sige.

Velux har tidligere markeret sig som en af de danske virksomheder, der er villige til at lægge flest penge på bordet for sportssponsorater. I øjeblikket har virksomheden købt sig ind i navnet for herrernes Champions League i håndbold, hvor finalestævnet i Køln i slutningen af maj 2020 hedder ‘Velux EHF Final4’.

Men det arrangement markerer samtidig afslutningen på sponsoratet.

»Vi har gang i en proces, hvor vi kigger på forskellige ting, men vi ved endnu ikke, hvad det kommer til at dreje sig om. Vi har været i et større sponsorat i 5 Oceans Race og med håndbolden i en del år, og vi kommer til at lave noget igen. Nu skal vi først have Final4 overstået,« siger Jens Bekke, direktør for Global Media Relations i Velux.

Velux' velvillighed for at åbne pungen for sport bliver i den grad underbygget af havkapsejladsen 5 Oceans, hvor virksomheden ifølge Berlingske tidligere lagde mellem 30 og 40 millioner kroner årligt. Om Bjarne Riis kan se frem til at få nye vinduer i holdbussen, vil Jens Bekke dog ikke sige noget om:

»Vi sonderer terrænet i øjeblikket, og det kommer vi til at gøre et stykke tid. Vi kigger meget bredt. Jeg ved ikke, om vi har talt med dem. Jeg har ikke selv talt med Bjarne Riis, men jeg kommer også først ind i processen sent i forhold til de her ting. Vi kan ikke sige mere nu.«

Jens Bekke understreger, at Velux i sponsor-øjemed især fokuserer på hovedmarkederne for virksomheden, der dækker over Tyskland, Frankrig, Polen og Storbritannien. Her er det værd at bemærke, at det kun er de tre førstnævnte lande, hvor håndbold er en populær sportsgren.

Den pensionerede cykelstjerne Bradley Wiggins var blandt talerne ved dagens arrangement i Brejning. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Den pensionerede cykelstjerne Bradley Wiggins var blandt talerne ved dagens arrangement i Brejning. Foto: MATTHEW CHILDS

I Storbritannien er håndbold ukendt, men omvendt er cykelsport stort i samtlige hovedmarkeder - og i særdeleshed i Storbritannien, som de seneste 10 år har set en kæmpe opblomstring i cykelsporten med det altdominerende World Tour-hold Team Ineos (tidl. Team Sky) som bannerfører med Tour de France-vinderne Chris Froome, Egan Bernal, Geraint Thomas og Bradley Wiggins.

Det er med til at gøre cykelmarkedet attraktivt for danske virksomheder på jagt efter eksponering, fortæller sponsorekspert Thomas Badura, adm. direktør i SponsorPeople, der løbende har samarbejdet med Bjarne Riis og Lars Seier Christensen om jagten på sponsorkroner.

»Vi vil til enhver tid anbefale virksomheder med et globalt fokus at kigge på de platforme, hvor der er optimal mulighed for at aktivere sponsorater. Nøgternt set kan cykling noget, hvor andre sportsgrene ikke har så stor tilgang,« forklarer eksperten, som ikke vil kommentere på konkrete sponsormuligheder for Riis og co.

Tilbage til Bradley Wiggins - den flamboyante Tour de France-vinder fra 2012 - der måske som en af de få i øjeblikket ved, hvor langt Bjarne Riis er i planerne om et storstilet comeback.

Fredag var han nemlig en af talerne ved Virtu Cycling Groups årlige 'Business Day', hvor mestendels cykelglade mænd med polstrede pengepunge var mødt op til oplæg og foredrag med cykelprofiler som førnævnte Bradley Wiggins, den danske cykelstjerne Kasper Asgreen og landstræner Anders Lund.

Mens Bjarne Riis fra talerstolen slog fast, at jagten på et dansk verdensklassemandskab lever videre, var han anderledes lukket over for B.T., der ikke var indbudt til eventet.

I en pause i det stramme dagsprogram bad vi om et interview med Bjarne Riis. Eller eventuelt med en af de andre hovedpersoner fra Virtu Cycling. Men forgæves. Blot 30 sekunder senere kom Anders Gram, gruppens administrerende direktør, og slog fast, at pressen ikke var velkommen:

»Han har ikke noget at sige til jer. Det er der heller ingen andre her, der har. Det er et lukket arrangement. Kan du have en god dag.«

Tour de France 2021 begynder med den såkaldte Grand Départ i København fredag den 2. juli. Og det bliver med Bjarne Riis - i den ene eller anden rolle.

»Hvis jeg ikke bliver inviteret eller selv deltager med et hold, så stiller jeg mig nok ud i vejkanten og kigger, mens jeg svinger med et lille flag,« sagde Riis i februar, da den danske Tour-start blev offentliggjort.