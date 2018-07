Bjarne Riis har i flere omgange under årets Tour de France langet ud efter danskerholdet Astana, som den danske cykelekspert kritiserer for at køre alt for nonchalant og udisciplineret.

Under lørdagens etape blev Astana-holdet igen fanget af sidevinden, og det endte med, at kaptajn Jakob Fuglsang umddelbart sad isoleret uden hjælperyttere. Og det fik Bjarne Riis op i det helt røde felt.

»For mig at se er det mangel på aftale og mangel på respekt og en ledelse. Der kunne lige så godt have siddet nogle klassementsfolk i første gruppe, som havde kørt til. Og så havde det jo ikke gået i stå, og så var det blevet en lang jagt. Det havde ikke nødvendigvis været farligt i forhold til resultatet på etapen, men det kunne have kostet meget unødvendig energi,« sagde Bjarne Riis i TV2-studiet.

Men selvom Jakob Fuglsang efter dagens etape erkendte, at der var lidt panik undervejs, var han langt fra oprevet over situationen - og han udtrykte tilfredshed med sit hold.

»Jeg sidder egentlig med Valgren, og han sidder og holder mig lukket, men vi bliver lige fanget en tand for langt tilbage. Før vi kommer ud og lige får kigget, tænkte jeg, at 'puuh, det er godt nok langt op'. Hehe. Jeg troede ikke, der var så mange foran os.«

»Der var lige en lille smule panik på i et øjeblik, men vi får hurtigt samling på det, og der sad et par andre favoritter i anden eller tredje gruppe, som også får hjulpet til med at lukke hullet,« sagde Jakob Fuglsang.

Det var i øvrigt, Jakob Fuglsangs spanske holdkammerat Omar Fraile, der endte med at vinde lørdagens etape.