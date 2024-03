Bjarne Riis fattede ikke en brik af Mads Pedersens kørsel, da den danske stjerne begav sig ud på noget, der lignede en umulig mission ved Flandern Rundt.

Med 86 kilometer til mål trådte Lidl-Trek spydspidsen hårdt i pedalerne og etablerede et udbrud med den senere vinder Mathieu van der Poels holdkammerat Gianni Vermeersch.

På trods af, de to fik aldrig et forspring på mere end 30 sekunder ned til de øvrige favoritter, fortsatte danskeren ufortrødent og brugte enorme kræfter på at give gruppen kunstigt åndedræt gennem 30 kilometer, inden de blev hentet igen.

»Jeg regnede med noget anderledes fra Mads P.'s side. Jeg er lidt målløs, det er jo ikke godt nok. At han sidder så længe i front er en taktisk fadæse,« lyder det fra Bjarne Riis.

Det var det her angreb, der vakte undren udefra og kritik af Mads Pedersen. Foto: David Pintens/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det var det her angreb, der vakte undren udefra og kritik af Mads Pedersen. Foto: David Pintens/AFP/Ritzau Scanpix

Mads Pedersen forklarede selv, at han slet ikke havde power nok på stigningerne, og at han derfor håbede på at kunne sejle afsted i front.

»Jeg tror, at det var den eneste chance, jeg havde for at køre lidt længere ind i finalen. Kigger man tilbage på, om jeg skulle have gjort det eller ej – ja, det ved jeg ikke. Men det var alligevel nok ikke blevet til et topresultat i dag,« lød det fra Mads Pedersen efter løbet.

Danskerens sportsdirektør Gregory Rast kaldte det en »fejl,« at han ikke kaldte Mads Pedersen tilbage.

»Han ved ikke, hvordan jeg har det. Havde han kaldt mig tilbage, så var jeg alligevel blevet i front,« lyder det fra danskeren.

Men den køber Bjarne Riis overhovedet ikke.

»Det er fint nok altsammen, og du må godt have de holdninger. Men det går ikke, at man fortsætter i 30 kilometer. Man kan prøve i 10, og når man stadig kun har 18 sekunder ned til feltet, så er der kun en beslutning at tage. Med den kørsel giver Mads ikke sig selv en chance for at vinde.«

»Der er en grund til, at man har en sportsdirektør med, der skal tage de beslutninger. Det kan godt ske, at Mads er en leder, men han har ikke det fulde overblik, når han sidder dér. Jeg respekterer, at han har en holdning. Men så må man tage en ny beslutning.«

Bjarne Riis ser det som et udtryk for, at danskeren simpelthen manglede selvtillid. Mads Pedersen kom da også svækket til løbet efter et styrt ved opvarmningsløbet Dwars door Vlaanderen.

Bjarne Riis forstod ikke Mads Pedersens kørsel ved Flandern Rundt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Bjarne Riis forstod ikke Mads Pedersens kørsel ved Flandern Rundt. Foto: Bax Lindhardt

Alligevel var den 28-årige rytter ekstremt offensiv og med til at animere løbet.

»Når du sidder dér, som han gjorde, er det ikke fordi du har dårlige ben. Så kan man ikke gøre det, han gør. For en uge siden slog han van der Poel. Han bør have mere is i maven og tro på sig selv. Men det lignede han ikke, en der gjorde. Han skal gøre som van der Poel. Have is i maven og vente på, at andre spiller deres kort forkert. Ellers er det game over,« mener Riis.

Én ting er at komme svækket til et cykelløb. Den præmis køber den erfarne holdejer gerne.

Men det undskylder ikke alt.

»Det er ikke ensbetydende med, at man skal køre utaktisk. Der sidder to sportsdirektører, der ser det på fjernsyn i bilen og kan analysere løbet. Fortælle ham, at han ikke har en chance, når han sidder dér alene. Jeg ved godt, at jeg er sofarytter, men så svært kan det ikke være. Jeg er ikke den eneste, der synes det er taktisk dumt.«

Pilen peger også i høj grad på sportsdirektørerne, der skulle udstikke retningslinjerne til Mads Pedersen – og altså ikke kaldte ham tilbage.

»De sidder der for at coache rytterne og være en taktisk del af gamet. Hvis ikke de gør det, er det ligegyldigt, at de er med. Det er det, jeg betalte mine sportsdirektører for i sin tid,« siger Bjarne Riis.

»Alt andet stiller jeg gerne op til at diskutere. Excuse me, men jeg er benhård, hvad det angår. Der er ikke nogen af dem, der er betalt for at være uintelligente i det taktiske spil – hverken rytterne eller sportsdirektørerne. Hvis nogen er uenige, så har de misforstået spillet.«

»Det skal Mads også acceptere som rytter. Der sidder nogen bagi, som han skal acceptere at lytte til. Hvorfor skulle han ellers have en radio i øret? Man har muligheden for at kommunikere strategisk og lave taktiske manøvrer. Van der Poel var ikke med længder bedre end sine rivaler. Han var bare mere snu, og da jeg tjekkede sidst, var det ikke forbudt.«

Mads Pedersen endte som nummer 22 ved årets udgave af Flandern Rundt.

