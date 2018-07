Bjarne Riis annoncerede for nyligt sine ambitioner om at at vende tilbage til topcykling - og Tour de France - inden for en lille håndfuld år.

Men det er ikke planer, der imponerer chefen for Tour de France - løbsdirektør Christian Prudhomme.

På spørgsmålet om, hvorvidt Riis er velkommen tilbage i verdens hårdeste cykelløb, svarede Christian Prudhomme særdeles afvigende, da han lørdag eftermiddag mødtes med B.T. og en lille håndfuld øvrige repræsentanter fra den danske presse.

»Jeg vil ikke skabe polemik,« slog han indledningsvist fast.

Tour-chef Christian Prudhomme. Foto: STEPHANE MAHE

»Jeg er mere interesseret i Søren Kragh Andersen - end i hvad der skete i fortiden. Jeg er mere interesseret i cykelsportens fremtid i Danmark. Og der er store mestre på vej - Søren Kragh Andersen og Mads Pedersen. De bliver endnu bedre inden for få år,« lød det fra Christian Prudhomme, der hurtigt gik videre til et andet emne.

Bjarne Riis indrømmede i 2007, at han benyttede sig af doping under sin aktive karriere. Og i 2015 slog en rapport fra Anti Doping Danmark fast, at Riis som holdejer kendte til dopingbrug blandt sine ryttere på hedengangne Team CSC.

Anti Doping Danmark udtalte sig forleden særdeles kritisk omkring Bjarne Riis' comeback-planer.

Christian Prudhomme fortalte desuden også, at Danmark er en varm kandidat til en Tour-start i 2021.