»Han er sgu for vild!«

Det slovenske cykelfænomen Tadej Pogacar annoncerede søndag, at han til sommer for første gang stiller til start i det store italienske etapeløb Giro d'Italia.

Det er en beslutning, som den danske Tour-vinder anno 1996, Bjarne Riis, hylder - men også kalder for 'risikabel', for Giro-start kan koste sloveneren dyrt under Tour de France.

»Haha, han er sgu for vild. Det bliver utroligt spændende at se, men det er noget af en mundfuld både at køre Giro og Tour. Og gad vide, om han ikke også synes, at han skal køre et par klassikere. Det er meget modigt af ham - jeg har stor respekt for hans mod,« siger Bjarne.

Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

»Men det er en stor risiko at køre Giro d'Italia først. For han kører ikke Giro for at forberede sig til Touren - han kører den for at vinde. Alt, han stiller op i, vil han vinde. »

»Så han kan risikere at være brændt ud, når han kommer til Touren. Pogacar vil altid være kompetitiv i Touren, men om kan udfordre Vingegaard med en Giro i benene - det er en helt anden snak,« slår Bjarne Riis fast.

Jonas Vingegaard har endnu ikke meldt ud, hvordan hans Tour-forberedelse ser ud.

Giro d'Italia køres fra 4. til 26. maj. Fem uger senere skydes Tour de France i gang - med Grand Depart i Firenze 29. juni.