Trøjedommen over Bjarne Riis' tropper i Team NTT er benhård fra modeekspert Laura Lava, der sammen med cykelekspert Brian Nygaard her kaster sig ud i kunsten at bedømme og rangere samtlige cykeltrikoter på UCI's World Tour.

Sæsonen er netop skudt i gang med australske Tour Down Under, og man kan roligt sige, at de 19 mandskabers arbejdstøj deler vandene hos de to eksperter, der på hver deres måde ved, hvad de taler om. Laura Lava er B.T.s faste bedømmer af kjoler og trends med fingeren på modepulsen, mens Brian Nygaard - foruden sit hverv som cykelkommentator - også er medejer af cykel(mode)tøj-virksomheden Pas Normal.

Her er de 19 World Tour-mandskaber rangeret fra værst til bedst.

'Det ligner en lægekittel'



Brian Nygaard: Vi skal vænne os til den, for det er et hold, der er på et andet og helt nyt niveau og skal finde deres ben at stå på. En tydelig identitet med linjer til det israelske ophav, men trøjen er hverken interessant eller grænseoverskridende. Det har sikkert fungeret meget godt på en computerskærm, men detaljerne går tabt, når trøjen er placeret i feltet.



Laura Lava: Hvor er den kedelig! Der sker jo ingenting! Det ligner en lægekittel - især detaljen med den hvide lynlås. Samtidig er logoet mærkeligt. De har prøvet, men det fungerer slet ikke. Den er virkelig ikke god.



'Ligegyldig at kigge på'



Brian Nygaard: Den er ikke speciel vellykket, og det undrer mig, at de holder fast i de her streger over brystet, som får lige så meget opmærksomhed som sponsoren. Samtidig er de grå striber meget lidt vellykkede. Den er ligegyldig at kigge på!



Laura Lava: Det er saftsuseme kedeligt. De har prøvet at lege lidt med stregerne, men der sker ikke rigtig noget. Der er ingenting her, jeg kan hæfte mig ved. Intet i mit øje hænger fast, når jeg kigger på trøjen.



'En dårlig banner-reklame'



Brian Nygaard: De er gået tilbage til en trøje, hvor logoet fylder meget, men det er uinspirerende og ret kedeligt. De har set ud på samme måde længe, og det er egentlig både trøjerne og præstationerne, der har været kedelige. Man glemmer lidt, at de overhovedet findes.



Laura Lava: Der er virkelig gang i den her, men Cofidis-logoet og solstrålerne er virkelig underlige. De har prøvet at lave trøjen retro-inspireret med ærmerne og logoet, men det ligner mere en dårlig banner-reklame, når det er værst. Meget rodet!



'Et skridt tilbage'



Brian Nygaard: Et skridt tilbage for Movistar. De har forsøgt at opdatere den med sorte elementer på en i forvejen ren og smuk trøje. Det er en fordel med en enkelt sponsor, men det er en skam, at de ikke har holdt fast i den rene, blå farve. De sorte prikker er langtfra en vellykket detalje - og de skulle have haft mere tillid til det oprindelige og meget rene design.



Laura Lava: Den er jo helt utrolig kedelig! Farverne fungerer bare ikke - der mangler en sjov farve. Logoet er meget sjovt, men der mangler noget markant - i stedet glider det hele ud i hinanden. Det er virkelig en trøje, der udstråler noget corporate - og i hvert fald ikke fart.



'Ligner Novo Nordisk-ansatte til DHL-stafetten'



Brian Nygaard: Den fungerer ret godt, og det er enormt vigtigt for Team NTT, at de ser ud på en ny måde med overgangen fra Dimension Data til NTT som sponsor. De har brug for at køre på en ny måde, og trøjerne har haft brug for en kæmpe overhaling. Den er meget corporate, konservativ og lidt kedelig, men det er langt bedre end før.



Laura Lava: Det ligner noget, Novo Nordisk-ansatte ville stille op i til DHL-stafetten. Det er virkelig, virkelig kedeligt. De har noget enkelt kørende, og der er ingen plan med det. Det signalerer corporate og kedeligt.



'De har givet den alt for meget gas'



Brian Nygaard: Det er jo ikke deres skyld, at de er blevet bedt om at integrere flaget, men det bliver bare noget rod. Hvis flaget visuelt var stærkt nok, havde de måske ikke behøvet de her tre enorme bogstaver. Et større logo er jo ikke ensbetydende med øget synlighed. De har givet den alt for meget gas med logostørrelsen, og når det kombineres med flaget går det galt.



Laura Lava: Det er cool med flaget, men UAE-logoet er simpelthen for stort. Det bliver noget rod, og det er en skam, for det kunne have været lavet rigtigt fedt med flaget og udnyttet meget bedre grafisk.



'Meget lidt vellykket'



Brian Nygaard: Et stort skridt tilbage! De har af åbenlyse årsager haft en genkendelig trøje, fordi de vinder suverænt meget. Det er en trøje, der skal gøre plads til mange logoer, men tilføjelsen af en form for seler er meget lidt vellykket. Dimensionerne er grimme og disharmoniske, og det hele sidder meget uskønt.



Laura Lava: Her har vi masser af logoer og sponsorer, men der er faktisk en god sammenhæng. Det er designet rigtigt interessant. De skrå linjer, hvor blå og hvid skiller, giver en god balance. Samtidig giver de blå linjer en højtaljet effekt, der indrammer de mange sponsorer som dekorationer.



'En føntørrer ud over Jørgen Clevins skrivebord'



Brian Nygaard: På samme måde som Cofidis er den uinspirerende og kedelig. Den afspejler lidt den måde at tænke på, at designet er sekundært, så længe der er gjort plads til alle sponsorerne. Uinteressant - og mønstrene og detaljerne er ikke særligt smukke. Det virker til, at man har taget en føntørrer og blæst ud over Jørgen Clevins skrivebord, og så har man samlet delene tilfældigt op og sat på trøjen.



Laura Lava: Den minder mig om de trøjer, jeg kiggede på, da jeg så Tour de France som barn. Designet er meget fransk - point for det. Både farverne og selve snittet spiller meget godt. Den er egentlig meget retro, men ikke retro-cool. Den bærer lidt præg af, at man ikke har turdet nok i designet.



'Endelig kører Sagan i trøjen'



Brian Nygaard: Det er et meget vellykket design på trods af de mange logoer. Særligt sammen med hjelmene og cyklerne hænger det stramt sammen stilistisk. Det er også en trøje, man efterhånden er blevet fortrolig med, og så hjælper det enormt meget, at Peter Sagan endelig kører i den reelle trøje og ikke en VM- eller mesterskabstrøje.





Laura Lava: Det ligner virkelig Hansgrohe - det her vandhane-firma. Trøjen er kedelig, men samtidig rodet. Særligt logoerne roder helt vildt visuelt - der er simpelthen for mange logoer i for mange forskellige størrelser. Der sker for meget!



'En maskulin sammensætning'



Brian Nygaard: Det er blevet et af de helt store hold, og vi mangler lidt en opdatering af trøjen. De har kørt i det samme design i lidt for lang tid, og det kunne være forfriskende at se noget nyt fra deres side. Genkendeligt - men den kunne godt trænge til et nøk opad.



Laura Lava: Det er jo en bi - den kører man stærkt i! Men selv om den er cool, er den ikke decideret køn. En rigtig maskulin sammensætning - sort og gul og fartstriber på ærmerne, som også spiller godt sammen med holdets hjelm.



'Den ligner en sodavandsflaske'



Brian Nygaard: Lidt kedelig, men velfungerende. Det fungerer især, at de har delt trøjen op i faste grafiske elementer med den hvide grundfarve og den grå kontrast. Egentlig lidt en trøje, som ligner en sodavandsflaske. Ret neutral og kan nærmest minde om en førertrøje i et løb.





Laura Lava: Den her trøje er fin og enkel. Den er bedre end eksempelvis Team Sunweb, men den er ikke noget specielt. Særligt ærmerne er fede!



'Der er tænkt i det gyldne snit'



Brian Nygaard: Trøjen er synlig og egentlig nogenlunde vellykket, men måske ikke for alle på grund af de brune cykelbukser. Men her skal vi også huske på, at farverne er lagt efter sponsorernes udseende.



Laura Lava: Det er retro-cool! Ikke lige så gennemført som Jumbo-Visma, men farvesammensætningen med brun, lyseblå og hvid er modig og super trendy. Det er rigtig cool og virkelig godt modemæssigt. Designet giver noget ro i dragten med de brune skuldre og det blå nederst. Der er gode dimensioner, og det ser ud til, de har tænkt i det gyldne snit.



'Rart at slippe for 90'er-tatoveringerne'



Brian Nygaard: Astana har holdt fast i den visuelle identitet, og de er meget synlige i feltet, hvor man altid ser dem med fremme pånær i brostensløbene. Designet er ikke specielt opfindsomt, men det virker. Deres tidligere sponsorlogoer fra Kasakhstan har lignet dårlige tatoveringer fra begyndelsen af 1990’erne, og det er rart, vi er sluppet for dem.





Laura Lava: Den har noget pep. Især de gule ærmer fungerer - og det er fedt med blå og gul, to primærfarver sammen. Samtidig er der mere pep i den, fordi farverne knækker. Den azurblå farve er også frisk. Det er ikke en fantastisk trøje, men der er en god komposition - og logoet er dejligt enkelt.



'Farven er metroseksuel'



Brian Nygaard: I modsætning til mange synes jeg, den var god sidste år, og jeg har intet problem med, at de arbejder med det blå mønster. Det er en meget salgbar trøje, de har fået Rapha til at designe. Det er generelt et hold, der har en anderledes og skæv tilgang til sporten, og det er også afspejlet i trøjen. Det er et hold, hvor store personligheder er lige så vigtige som store resultater. Meget synlig og vellykket, og jeg forstår ikke kritikken.



Laura Lava: Feltets metroseksuelle trøje. Det er meget smart med de blå striber og mønstrene, og på den måde trækker man den blå farve flot op i overdelen. Farven er metroseksuel, og den skiller sig dejligt ud fra de andre holds klassiske mande-farver. Visuelt er det et godt stunt, hvor man får øje på trøjen, og logoet er inkorporeret godt.



'Der er racerløb over den'



Brian Nygaard: Ret simpelt - klassiske linjer og en meget overskuelig trøje. En trikot, som mange over 50 år sikkert vil finde flot, og den er da også klassisk og velfungerende, men også ret kedelig.





Laura Lava: Den her har noget dejligt retro over sig. Det ligner virkelig en trøje, man kører stærkt i. Farvekombinationen med rød, sort og hvid er god. Raglan-ærmet og de hvide syninger er ret cool - der er noget racerløb over den her. Det minder mig om det ternede flag tilsat den røde fartfarve. Et flot design.



'En tequila sunrise på et provinsdiskotek'



Brian Nygaard: Der er flere måder at vurdere en cykeltrøje på. Vil man selv købe den? Eller skal det signalere synlighed? Her kan man virkelig se, at det er et hold, der har gennemgået en forvandling med McLaren og ny ledelse. Det er også de samme farver som Formel 1-holdet, og det er en god pointe. Og ja, den øverste del ligner en tequila sunrise på et provinsdiskotek, men den er nem at få øje på - jeg glæder mig til at se den i feltet!



Laura Lava: Den kører man stærkt i. De skrå linjer og kontrastfarven er værd at fremhæve. Men logoerne er virkelig ikke særligt pæne, og de trækker ned. Der er lidt hurtig skøjteløber over trøjen, og kompositionen holder godt, men her trækker logoerne ned.



'Et trendy 1970'er-look'



Brian Nygaard: Ud fra et synlighedsperspektiv vil jeg give dem enormt meget ros. En synlig trøje i mange cykelløb, og nok også det mandskab, der kommer tættest på Ineos i de store etapeløb. Den er lidt supermarked-agtig, og det er der selvfølgelig en god grund til. Vellykket og simpel, men ikke videre interessant.



Laura Lava: Den er helt vild trendy med et 1970’er-look. Det er cool, at de har integreret Jumbo-logoet med denne her retro-agtige skrift, som egentlig stammer fra 1930’erne. De har integreret den flot, og det spiller en fin rolle med det skrå hen over brystet. Det ligner nærmest noget fra en gammel Kodak-reklame og hænger godt sammen visuelt. Simpelt - sort og gult. Det spiller godt!



Foto: Brenton EDWARDS Vis mere Foto: Brenton EDWARDS

'Her er vinderen'



Brian Nygaard: Trøjen blev kritiseret meget, fordi folk åbenbart har et anstrengt forhold til den farve. Det er ikke et hold, der er specielt synligt i cykelløbene, men det er i hvert fald ikke trøjens skyld. Nem at få øje på, og vi har et simpelt koncept med et sponsorlogo med tre bogstaver. Det fungerer godt synlighedsmæssigt. Simpelt og velfungerende.



Laura Lava: Her er vinderen! Trøjen er enkel og simpel, og sponsorerne blender ind. Samtidig er der en pæn overgang fra orange til stort, og der er små detaljer af guld i kanterne. Det ser cool ud, og det her er den mest classy dragt.



Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Foto: CHRISTIAN HARTMANN

'Enormt god trøje'



Brian Nygaard: Det er en enormt god trøje. Team Ineos har gennemgået et navneskift og en ændring i den visuelle identitet, men man har samtidig holdt fast i en rød tråd. Det blå Sky er skiftet ud med det røde Ineos. Det er enormt vellykket - fuldstændig simpelt, klart og cool, og det er langtfra en nem ting at gøre, når man både skiftet sponsor og navn.



Laura Lava: Det er en rigtig cool dragt! Kompositionen og overgangen er lagt godt, så vi kun har det mørkerøde på brystet. Det er en gave for designet, at de kun skal have plads til ét stort logo. Deres briller, der passer til farverne, er også alt for cool. Trøjen er super tjekket og giver en god følelse af fart.