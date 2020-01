Alt tyder på, at Bjarne Riis har foretaget sin første handel som sportslig leder for NTT Pro Cycling.

Det drejer sig om den 24-årige danske cykelrytter Michael Carbel, der indtil nu kørte for Team Waoo.

Tirsdag kunne B.T. afsløre, at Bjarne Riis bliver medejer og sportslig ansvarlig på World Tour-holdet, og efterfølgende har et billede af Danmarks Cykle Unions database floreret på Twitter, hvor Michael Carbel allerede står registreret som NTT-rytter. (Du kan se billedet nederst i artiklen)

»Hvis det står i vores system, er det fordi, at holdet har søgt om licens for den enkelte rytter,« fortæller Morten Anderson, der er kommunikations- og presseansvarlig i Danmarks Cykle Union, DCU.

55-årige Bjarne Riis. Foto: Nils Meilvang Vis mere 55-årige Bjarne Riis. Foto: Nils Meilvang

Så det passer altså?

»Holdet har i hvert fald søgt om licens for den pågældende rytter.«

Dermed ser det ud til, at Bjarne Riis fortsætter med at give unge danskere chancen på World Touren, som han notorisk var kendt for, da han blandt andet stod i spidsen for Tinkoff-Saxo og Team CSC for år tilbage.

Onsdag er der indkaldt til pressemøde, hvor den tidligere Tour de France-vinder vil annoncere, at det danske selskab Virtu Cycling bliver medejer af UCI WorldTeam-holdet Team NTT.

24-årige Michael Carbel. Foto: NTB SCANPIX Vis mere 24-årige Michael Carbel. Foto: NTB SCANPIX

I ejergruppen bag Virtu Cycling sidder - foruden Bjarne Riis - rigmanden Lars Seier Christensen og Brøndby IFs bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen. De ejer en tredjedel hver.

Rygterne om det danske engagement i Team NTT - som indtil sidste sæson kørte under navnet Team Dimension Data - har været kraftige i flere måneder, og faktisk var det også meningen, at aftalen skulle have været præsenteret allerede sidste år.

Pressemødet finder sted på Hotel D'Angleterre i København onsdag klokken 15.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Michael Carbel.