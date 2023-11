Superstjernen var i chok, da Tour de France-ruten for næste år blev annonceret.

For Mark Cavendish kunne nærmest ikke være i sig selv over, hvor modbydeligt hårdt et terræn, rytterne skal igennem i 2024.

Men den køber Bjarne Riis ikke. Faktisk overhovedet ikke. Det store spørgsmål er jo, om ruten passer til Jonas Vingegaard - men det kommer vi tilbage til.

»Jeg kan ikke rigtig se, hvor folk mener, den er hård. Der et par hårde etaper, men så er det ikke værre. Ja, den starter kuperet ud på første etape, som ikke bliver en walk in the park, men der er altså også mange flade etaper,« lyder det fra den tidligere rytter, sportsdirektør og holdejer.

Han påpeger dog, at man indtil videre ikke ved, hvor flade de flade etaper egentlig er, da man mangler overblikket over de præcise ruter – og der derfor kan være små stigninger på de flade etaper.

Men ellers er Bjarne Riis ikke videre imponeret over årets hårde bjerge.

»Jeg har set ruter, der er bedre end det der, men den er stadig interessant. Man skal være klar fra starten og helt til sidst. Rytterne skaber løbet, men jeg køber ikke den der med, at det er en mega hård rute. Det gør jeg ikke, for det er det ikke.«

»Det kræver en vis friskhed til slut, fordi der er bjergetaper til allersidst og en enkeltstart på sidstedagen. Det bliver kunsten i denne her Tour, måske det afgørende. Men ruten er ikke som sådan hård. Den største udfordring bliver at være skarp fra start og stadig være det de sidste tre etaper.«

Det særlige ved årets Tour de France er især, at feltet starter i Firenze, og på højst usædvanlig vis slutter i Nice.

Den legendariske og traditionelle afslutning på Champs-Élysées i Paris er skåret fra, da der vil være OL i den franske hovedstad samtidig.

Derfor er afslutningen lavet helt om – med bjergetaper på 19. og 20. etape, inden en tidskørsel skal afgøre, hvem der indtager Tour-tronen.

»Jeg er mest til afslutning i Paris. Det er ikke noget specielt i den afsluttende enkeltstart eller dagen før, hvor der køres bjerge. Men det er ikke med de hårde stigningsprocenter,« lyder det fra Bjarne Riis.

»For alle mulige andre end topfavoritterne og klassementet – der altså skal være klar fra den hårde start, til slut – kan jeg ikke se, at den skulle være specielt udfordrende.«

Og så tilbage til det helt store spørgsmål – hvor godt passer den egentlig til Jonas Vingegaard?

»Jeg synes, den passer Pogacar bedre, hvis han kører en god tidskørsel. Ruten er ikke hård nok til Jonas, synes jeg. Der er ikke mange etaper, hvor der er tre-fire hårde bjerge, og det slutter opad. Det er her, Jonas skal gøre forskellen.«

»En af dem er Isola-etapen (den 19., red.). Col de Vars og La Bonette er hårde stigninger. I sig selv er er Isola-stigningen, hvor etapen slutter, ikke slem. Men det er sidst på Touren, og efter de to andre stigninger er man nok mærket.«

Jonas Vingegaard har selv forklaret, at det er den Tour-rute, der passer ham bedst i den tid, han selv har kørt storløbet.

