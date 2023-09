Jonas Vingegaard havde en hård dag på cykelkontoret tirsdag.

Her blev han banket på plads af de øvrige favoritter på enkeltstarten på 10. etape.

Blandt andet tabte han hele 42 sekunder til Jumbo-Visma-kollega Primoz Roglic, mens Remco Evenepoel tog over et minut på danskeren.

Den gjorde ondt på danskeren, der kæmper med at finde de spanske dansetrin. Alt er ikke tabt i forhold til en samlet sejr, lyder det fra B.T.s Vuelta-ekspert Bjarne Riis.

Men bekymret, det er han.

»Jonas behøver ikke være skuffet i forhold til, hvordan han har kørt. Men det undrer mig lidt, at han ikke virker knivskarp. Han er ikke dårlig, det skal vi lige huske, han kører rimeligt med også i bjergene, men han er presset,« siger Riis og fortsætter:

»Spørgsmålet er, hvad er det, der gør, at han ikke finder formen. Og spørgsmålet er, om han kan finde den. Nu er han tvunget til offensiven, hvis han skal være en del af planen for Jumbo.«

B.T.s Vuelta-ekspert savner mere vindervilje fra danskeren, der har udtalt, at han vil glæde sig over en sejr til holdkammerat Sepp Kuss, der stadig er i den røde trøje efter dagens enkeltstart.

Det kan Riis ikke lide.

»Jeg synes, han er meget defensiv. Hvis man lytter til, hvad han siger, hans attitude og mimik, kan man se, det er en helt anden Jonas end i Touren.«

»Han siger ting på en anden måde, han har ikke selvtillid på samme måde. Det er jo bekymrende i sig selv. Det virker som usikkerhed, når han nærmest pointerer og prioriterer, at Sepp Kuss skal vinde Vueltaen.«



»Det kommer ikke til at ske, og der vrøvler Jonas jo et eller andet sted. Jonas, det er ikke seriøs snak. Jeg ved ikke, hvorfor han har behov for at sige det,« slutter Riis.

