Som det ser ud nu, har to danske cykelhold en målsætning om Tour-deltagelse i 2021.

Foruden Bjarne Riis’ Team Waoo er også Riwal Readynez en seriøs kandidat til et dansk hold ved starten i København om to et halvt år.

I øjeblikket er Riwal længere fremme i spillet om Tour-deltagelse. I sommer meldte holdet ud, at de havde ansøgt UCI om at blive et Pro Continental-hold.

Formålet var klart allerede dengang: Tour-deltagelse i 2021.

Præsentation af Tour-starten i Danmark. Tour de France-direktør Christian Prudhomme, overborgmester i København Frank Jensen, statsminister Lars Løkke Rasmussen og erhversminister Rasmus Jarlov. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Så kom den glædelige nyhed om, at det bliver med start i Danmark, og det har så bare gjort, at målet står endnu klarere skrevet på himlen, hvis man kan sige det sådan,« fortæller CEO for Riwal Readynez, Steffen Kromann.

I Riwal-lejren arbejder man primært med tanken om at skaffe et af de to wildcard, som Tour-ledelsen kommer til at uddele.

Foruden dem er samtlige 18 World Tour-hold kvalificeret sammen med de to bedste Pro Continental-hold for den forgange sæson.

»Vi ser på alle fire wild cards, og jeg tror ikke, det er helt urealistisk at gå efter top-to. Men med al ære og respekt for drengene, vi har lige nu, så skal vi styrke holdet, så vi tænker mere på de to andre wild cards,« siger Steffen Kromann.

Pengene kommer ikke til bare at tippe ind. Men jeg tror, det kan lade sig gøre. Steffen Kromann, CEO Riwal Readynez

Hos Riwal arbejder man i øjeblikket med et budget på 15 millioner kroner. I et interview med feltet.dk har Kromann gjort det klart, at det budget som minumum skal fordobles, hvis Tour-deltagelse skal blive realistisk.

Siden meldingen om den danske Tour-start har Kromanns telefon ringet lidt mere end tidligere, og han arbejder allerede nu for at hive flere aftaler i land.

Der er dog en svær balance mellem at skaffe en masse penge og sikre, at sponsorerne får noget for penge.

»Om holdet kommer til at ændre navn, om vi får en ‘preferred supplier’. Der er mange ting, der er ved at blive vendt lige nu. Det skal være et mere eksklusivt brand, så det kan sagtens være, at det ender med en trøje med fire eller to navne på,« fortæller Steffen Kromann.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme under pressemøde om Tour de France på Københavns Rådhus, torsdag den 21. februar 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Riwal-bossen kigger i øjeblikket frem mod en periode med hårdt arbejde og en kamp for millioner af kroner til at realisere drømmen om et dansk Tour-hold.

Selv hvis millionerne kommer ind og Riwal tager et skridt op af ranglisten på Pro Continental-touren, så er der ingen garanti for et wildcard, da Tour-ledelsen har det med ofte at invitere franske hold.

Troen på projektet er dog alligevel stor.

»Pengene kommer ikke til bare at tippe ind. Men jeg tror, det kan lade sig gøre. Det produkt, man allerede nu har i den hype, der vil være frem til Grand Départ og i jagten på et wildcard, det vil der være en masse eksponering i. Jeg er ikke i tvivl om, at det er nogle virksomheder, der kan bruge det.«