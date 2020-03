Bjarne Riis er som så mange andre dybt berørt af corona-epidemien. Snarere endnu mere end den almene dansker.

Den danske cykelboss er bosat tæt på Italien, der er enormt hårdt ramt af corona-virussen, og han fortæller nu til Viaplay Sport Live, hvordan han og konen Anne Dorthe Tanderup håndterer situationen med fire børn, der alle er beordret hjem til Schweiz.

»Selvfølgelig kan vi mærke det her. Det er bare at bevæge sig udenfor, så er der ikke så mange mennesker, som der plejer at være. I vores lille provins, hvis man kan kalde det det, vi er 360.000 mennesker, der er tilstandene værre, end hvis vi tager hele Danmark til sammen,« siger han og tilføjer:

»Så det er alvorligt. Vi har 50-60.000 italienere, som kommer ind over grænsen hver dag, hvor vi bor, men det gør de selvfølgelig ikke nu, fordi grænserne er lukkede. Men man kan godt forestille sig, at der i starten har været et kæmpe potentiale for at få virus her i denne del af Schweiz, og det er det, der er tilfældet, har vi så set,« siger han og forklarer om de forholdsregler, de tager i familien Riis.

»Vi skyndte os så hurtigt som muligt at få familien samlet. Vi har fire drenge, to af dem har været her, en har været i Danmark og en i USA. Vi har været heldige at få dem hjem i tide, og vi er sammen og passer på hinanden,« lyder det fra Bjarne Riis, der fortæller, at de også kommer udenfor, men at det er begrænset.

»Vi går ud en gang i mellem. men ellers prøver vi på ikke at belaste samfundet, for det er også det, det drejer sig om i øjeblikket. Vi handler en gang om ugen, og ellers lever vi af rester. Ellers lader vi være med at mingle os med andre mennesker,« forklarer han.

Bjarne Riis er medejer og sportslig ansvarlig for holdet - NTT Pro Cycling.

Det kom frem i januar, da B.T. kunne afsløre nyheden.