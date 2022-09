Lyt til artiklen

De seneste tre uger har Mads Pedersen haft gang i en exceptionel magtdemonstration.

Med tre etapesejre, den grønne pointtrøje og adskillige podieplaceringer har der ikke været en finger at sætte på Mads Pedersens dominans i kæmpeløbet Vuelta a España, og det udmønter sig nu i ros fra Bjarne Riis.

»Det er stort. Det er ikke Touren og langtfra den samme konkurrence. Men at vinde tre etaper – som Cort gjorde det sidste år – det kommer ikke af sig selv.«

Generelt har den 26-årige Trek-stjerne taget et skridt op i denne sæson, hvor han nu har snuppet ti sejre og vundet etaper i både Vueltaen og en række andre storløb – herunder det største af alle, Tour de France.

Mads Pedersen fejrer sin grønne trøje på podiet i Madrid. Foto: Javier Lizon Vis mere Mads Pedersen fejrer sin grønne trøje på podiet i Madrid. Foto: Javier Lizon

Og selvom Mads P. blev verdensmester for snart tre år siden, har der været plads til forbedring. I år er der sket noget, mener Bjarne Riis.

»Det har været imponerende at se. Han er steppet op i år, det er der ingen tvivl om. Det er en anden Mads P., end vi har set førhen,« fastslår han.

»Han er blevet bedre. Jeg tror, at han træner bedre. Ikke fordi han ikke trænede før, men der har han sikkert trænet for meget. Han træner mere rigtigt, og han har nok fået mere styr på det vægtmæssigt. Han bliver ældre og stærkere. Det er en naturlig udvikling.«

I år har danskeren næsten egenhændigt båret sit hold Trek-Segafredo.

Manden fra Tølløse har skaffet over halvdelen af holdets 17 sejre, og der er ikke nogen tvivl om, at han er blevet mandskabets største aktiv.

»Han har valgt at tage ansvar på det hold og blive en leder. Han er ikke bange for at udråbe sig selv til leder. Det tror jeg er utrolig vigtigt og med til at udvikle ham. Jeg tror, det er uhyre vigtigt for nogle ryttere, at de er villige til at tage ansvaret uden at være bange for det. For ham i særdeleshed.«

Og nu til millionspørgsmålet: Bør Mads Pedersen så tage til VM for at forsvare de danske farver?

Om to uger – nærmest dag for dag – skal otte ryttere jagte medaljer til Danmark på landevejene i Australien, hvor årets verdensmesterskaber bliver afholdt.

Rejsen til Wollongong i Australien er lang, og det er en af grundene til, at Mads Pedersen har meldt afbud.

Men danskeren er lige nu landets absolut mest formstærke cykelrytter. Så ærgrer det ikke Bjarne Riis, at Danmark ikke kan benytte sig af Trek-esset?

»Ja, selvfølgelig er jeg ærgerlig,« siger Bjarne Riis.

»Men der er heller ikke noget at sige til, at knægten er træt og gerne vil se sin familie, når han har kørt en hård Tour de France og Vueltaen også. Havde det været i Europa, havde han utvivlsomt stillet op.«

Bjarne Riis synes, at Mads Pedersen skal overveje sit VM-afbud en ekstra gang. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Bjarne Riis synes, at Mads Pedersen skal overveje sit VM-afbud en ekstra gang. Foto: Bax Lindhardt

»Umiddelbart tror jeg ikke, at det er rejsen derned. Krisen er mere at overskue de to uger fra nu til VM. At holde sig i form, holde motivationen, få trænet og restitueret det, han skal. Og hvor hård er VM-ruten egentlig, der på papiret passer ham rimelig godt?«

En rytter som Jonas Vingegaard har eksempelvis stort set ikke været i aktion siden Tour de France og nøje talt sine løbsdage i løbet af året, så formen har toppet ved Tour de France.

For Mads Pedersen er det en helt anden snak. Allerede tidligt på sæsonen skulle han ud at præstere, og netop det er også drænende for en rytter.

»VM kræver, at han sætter sig op én gang til. Mads har kørt klassikere i foråret, strammet sig op til Touren. Han har været klar siden februar og vundet cykelløb. Kan han gøre det én gang til?« spørger Riis.

»Jeg ved godt, at vi snakker VM, og nogen siger, at klasse forpligter. Det gør det også, men vi skal huske på, at Mads bærer meget af Trek-holdet, og det har han gjort hele året. På et tidspunkt bliver man træt. Fysisk og mentalt.«

»Hvem ville ikke gerne have set ham ved VM? Det ville jeg også gerne, men det skal være realistisk.«

Der er mange hensyn at tage i forhold til en eventuel VM-deltagelse, der kræver en rejse om på den anden side af jordkloden.

Både i forhold til den nuværende, men også den kommende sæson. Derfor er det i sidste ende Mads Pedersen, der skal træffe beslutningen, siger Bjarne Riis.

»Jeg siger ja og nej. Jeg kan godt forstå, han siger nej. Men måske synes jeg, at han skulle overveje det en ekstra gang.«

Mændenes VM i landevejsløb i australske Wollongong køres søndag 25. september.