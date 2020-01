Ingen af feltets fire danske ryttere er blandt top-10 i Tour Down Under, der sluttede natten til søndag.

Australieren Richie Porte (Trek) vinder for anden gang cykelløbet Tour Down Under i Australien.

Det står klart efter sjette og sidste etape af cykelløbet natten til søndag dansk tid, hvor australieren passerede målstregen som nummer to.

Det skriver sportsmediet cyclingnews.com.

Etapen sluttede på stigningen Willlunga Hill, hvor den britiske rytter Matthew Holmes var den eneste udbryder, som Porte ikke kunne hægte af.

Inden dagens etape lå sydafrikanske Daryl Impey (Mitchelton-Scott) på førstepladsen med to sekunder fra Porte, men på sjette etape kunne Impey ikke holde tempo på sidste stigning og tabte mere end 30 sekunder.

34-årige Richie Portes er holdkaptajn for den danske verdensmester Mads Pedersen. Den australske cykelrytter vandt Tour Down Under for første gang i 2017.

I 2015, 2016, 2018 og 2019 sluttede Porte som nummer to.

Ingen af feltets fire danske ryttere er blandt de ti øverste i den samlede stilling, ligesom danskerne heller ikke placeret sig i top-10 på løbets sidste etape.

Bedre gik det dog natten til lørdag dansk tid for de danske ryttere.

Her kom Michael Mørkøv (Quickstep) på fjerdepladsen og fik noteret samme tid som vinderen, mens Mads Pedersen fik etableret et udbrud og på et tidspunkt havde et forspring på to minutter.

/ritzau/