'Er det her en joke?'

Sådan lyder det fra verdensmesteren Mathieu van der Poel, der kommer med en af mange kommentarer om en storomtalt ændring ved det mytiske cykelløb Paris-Roubaix.

Under det bestialske cykelløb skal feltet gennem det frygtede stykke i Arenberg-skoven, der førhen har aflivet mange sejrsdrømme ved monumentet.

Derfor har løbsorganisationen tilføjet en chikane på opfordring af rytterforbundet CPA – Cyclistes Professionnels Associés – kort før rytterne rammer Arenberg-skoven. Af sikkerhedsmæssige årsager, men den er det langtfra alle aktører i cykelsporten, der køber. Du kan se klippet af stykket i bunden af artiklen.

2021-udgaven bød på billeder, der er gået over i historien, da Sonny Colbrelli kørte i mål som den hurtigste mand. Foto: Vincent Kalut/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere 2021-udgaven bød på billeder, der er gået over i historien, da Sonny Colbrelli kørte i mål som den hurtigste mand. Foto: Vincent Kalut/Reuters/Ritzau Scanpix

»Man har gjort det for rytternes skyld, men det bliver stadigvæk vildt. Man gør det for rytternes sikkerhed, men jeg tror altså stadigvæk, at rytterne står på snotten,« lyder det fra Matti Breschel, der er sportsdirektør for EF-Education EasyPost.

Danskeren har ikke med egne øjne set, hvor slemt det står til – og han er ikke sikker på, at feltet kommer samlet hen til indgangen på den berygtede skov.

Alligevel bliver det et inferno på de historiske veje, han forudser vil være fedtede og smattede i kølvandet på det kraftige regnvejr i det nordfranske.

»Rytterne kommer til at køre som vilde dyr på det tidspunkt. Det bliver vildt. Det bliver sindssygt vildt. Det er et nøglepunkt, men jeg vil ikke male fanden på væggen. Det gør trods alt mindre ondt at styrte med 40 i timen på landevej end på brosten.«

Alternativet skulle være at pille det frygtindgydende stykke helt ud af løbet. Men den løsning er Breschel ikke fortaler for.

»Man må ikke pille for meget ved løbets dynamik og struktur. Det er det, der gør det så skidehamrende spændende. Paris-Roubaix er et meget risikobetonet cykelløb.«

Der har selvfølgelig også været lovprisninger af det omdiskuterede tiltag, blandt andet fra Visma-stjernen Matteo Jorgenson.

