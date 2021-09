Chris Anker Sørensens kone, Michelle Moestrup Sørensen, reagerer nu på sin mands tragiske død.

Den tidligere cykelrytter mistede lørdag livet i en trafikulykke i Belgien, da han var ude at cykle forud for VM i cykling, hvor han skulle fungere som ekspert for TV 2.

»Det var et helt ubegribeligt chok, der ramte hele vores familie, da min mand, Chris Anker Sørensen, i lørdags afgik ved døden i et meningsløst trafikuheld i Belgien. Sorgen og savnet er ubeskriveligt stort, og intet kan lindre den svære proces, vi nu skal igennem,« skriver hun i en udtalelse.

Sammen har parret to døtre, der nu skal leve videre uden deres far. Og Moestrup Sørensen uden sin mand.

Chris Anker Sørensen og Michelle Moestrup Sørensen tilbage i 2012. Foto: Nils Meilvang Vis mere Chris Anker Sørensen og Michelle Moestrup Sørensen tilbage i 2012. Foto: Nils Meilvang

»Jeg kan slet ikke rumme tanken om, at jeg ikke skal kysse min mand igen, og at pigerne aldrig igen skal kramme verdens bedste far – for det var han. En vidunderlig far og en højt elsket ægtemand,« udtaler hun.

Siden Chris Anker Sørensens død er det væltet ind med reaktioner, der mindes den tidligere cykelrytter. Og det har familien kunnet mærke.

»Men alle de smukke ord om Chris, der nu strømmer ind fra nær og fjern, varmer os meget og hjælper i en forfærdeligt svær tid. Han har rørt og begejstret mange med sin cykling, sine historier og sit varme, dejlige væsen. Det er tydeligt, at han har gjort en forskel og brændt sig fast i mange menneskers bevidsthed.«

»Herigennem vil jeg og vores to piger gerne takke for den store kærlighed og varme, vi mærker fra hele landet i denne tid. Mange har delt deres historier og oplevelser med Chris. Det er vi glade for.«

Michelle Moestrup Sørensen beder nu om, at familien kan få ro i en svær tid.

»Vi håber, at alle vil respektere, at vi som familie har brug for ro og privatliv i denne tid. Men vi mærker støtten og den store kærlighed og medfølelse, der strømmer os i møde, og den vil vi hermed gerne sige tak for.«

Chris Anker Sørensen stoppede sin cykelkarriere i 2018, og allerede i 2017 begyndte han i jobbet som cykelekspert på TV 2.

Han blev 37 år.