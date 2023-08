Vueltaen har indtil videre lignet én lang skandale.

Voldsomme vejrforhold, dårlig planlægning og kaos har generelt præget starten på den spanske rundtur, der har Jonas Vingegaard på startlisten.

Men det viser sig også, at flere har forsøgt at sabotere løbet. En aktivistgruppe er blevet anholdt og taget til retten, mens andre har hældt søm ud på ruten.

Fire personer blev tilbageholdt 26. august, da de er anklaget for at forberede sabotage af Vueltaen. To dage senere blev de ført for retten i Solsona.

Rytterne punkterede på stribe under søndagens Vuelta-etape, og det fik UAE-stortalentet Juan Ayuso til at rase til spanske AS.

»Der var en, som havde lagt søm på vejen ved enden af et sving. Jeg gætter på, at det er, så vi kan slå hinanden ihjel,« lød et ironisk fra den unge spanier.

»Tak til den person for at være retarderet. Vi ønsker ham det samme, som han ønsker os.«

