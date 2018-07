Marcel Kittel var rasende efter lørdagens Tour de France-etape.

Den tyske topsprinter formåede endnu engang ikke at få det til at hænge sammen i finalen. Katusha-rytteren kom i mål som nummer 17, men ender på etapens 15. plads, da André Greipel og Fernando Gaviria blev deklasseret på etapen.

Da tyskeren kom i mål var han dog svært utilfreds med alt. Det skriver australske CyclingCentral, der på Twitter har delt en videoreportage uden for Katusha-bussen.

Her ses en rasende Kittel nægte at give interviews, kaste med sin cykel og skrige i raseri inde fra hold-bussen.

Det er ikke nødvendigvis kun lørdagens skuffende resultat, der frustreret tyskeren. Hans sportsdirektør, Dimitri Konyshev, har i lørdagens udgave af den franske sportsavis L’Equipe udtrykt sin store utilfredshed med sprinteren.

»Vi betaler ham mange penge, men han er kun interesseret i sig selv. Forud for holdtidskørslen i Cholet, sad han og legede med sin telefon under taktikmødet, og det fik mig til at indse, at jeg ikke havde hans opmærksomhed,« siger Konyshev til L’Equipe ifølge TV2 SPORT.

Søndag skal feltet ud på den af mange frygtede brostensetape til legendariske Roubaix. Den kan du selvfølgelig følge live på B.T. Sport.