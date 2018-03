En rapport viser, at cykelholdet Sky ikke brød antidopingreglerne, men gik over en etisk grænse.

London. Cykelholdet Sky og den tidligere toprytter Bradley Wiggins brød en etisk grænse ved at benytte stoffer, der var lovlige til medicinsk brug, for at forbedre præstationerne på cyklen.

Det fastslår en 52 sider lang rapport, som er udarbejdet af en komité i The Digital, Culture, Media and Sport (DCMS), der hører under den britiske regering og har ansvaret for kultur, sport og medier.

Rapporten afdækker primært begivenheder i 2011 og 2012, fremgår det af afdækningen hos BBC.

- Stoffer blev brugt af Team Sky inden for Wadas regler for at øge rytternes præstationer og ikke kun til medicinsk behov, lyder det i rapporten ifølge BBC.

Rapporten beskylder Sky for at have benyttet stoffet triamcinolone for at forberede det britiske OL-hold ved legene i London i 2012. Her vandt Wiggins OL-guld.

Wiggins bliver i rapporten også beskyldt for at have benyttet samme stof i forbindelse med britens Tour de France-sejr i 2012.

- Vi tror, at dette kraftfulde stof blev brugt for at forberede Bradley Wiggins og muligvis andre hjælperyttere til Tour de France.

- Formålet med dette var ikke medicinsk behov, men for at forbedre hans præstationer inden løbet, konkluderer rapporten.

Wiggins afviser alle anklagerne i rapporten.

- Jeg finder det så sørgeligt, at folk kan blive beskyldt for ting, de aldrig har gjort, og at det så bliver betragtet som fakta.

- Jeg afviser på det kraftigste påstanden om, at noget stof blev brugt uden medicinsk behov, lyder det fra Wiggins på Twitter.

I rapporten er det også blevet undersøgt, hvad der var i en mistænkelig pakke til Wiggins 12. juni 2011, kort inden briten skulle deltage i den sidste etape i Criterium du Dauphine. Wiggins vandt løbet.

Komitéen har ikke været i stand til at finde ud af, hvad indholdet i den medicinske pakke var.

Men rapporten fastslår, at Sky heller ikke kunne bevise, at indholdet var et lovligt stof.

Det slås fast, at Sky ikke har brudt reglerne, som Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) har udarbejdet.

Men Sky og chefen David Brailsford har ifølge rapporten brudt en etisk grænse og bør tage ansvar for dette.

/ritzau/