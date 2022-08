Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Coronavirussens hærgen i cykelsporten vil tilsyneladende ingen ende tage.

Det belgiske storhold Alpecin-Deceuninck er nemlig seneste offer for virussens indtog.

For hele fem personer i holdets stab er mandag testet positive for coronavirus, og derfor har holdet nu besluttet at trække sig fra de igangværende cykelløb Polen Rundt, hvor der er kørt tre etaper.

Det meddeler holdet på Twitter mandag aften.

»Vi er kede af at kunne fortælle, at vi har trukket hele holdet fra Polen Rundt på grund af fem corona-tilfælde i vores stab,« står der i opslaget, inden der fortsættes:

»For at tage hensyn til vores ryttere, stab og alle de andre hold, har vi besluttet – efter aftale med UCI og den lokale løbskomité – at forlade Polen Rundt.«

Alpecin-Deceuninck skriver videre, at alle rytterne, der blev testet mandag, dog har afleveret negative testsvar.

Men holdet har altså i denne omgang alligevel ikke ønsket at tage nogle chancer, og derfor er rytterne ikke længere en del af det prestigefyldte cykelløb i Polen.

Coronavirussen var ligeledes et stort tema under det netop overståede Tour de France, som danske Jonas Vingegaard i øvrigt vandt.

Her måtte flere stjerner nemlig forlade verdens største cykelløb undervejs på grund af smitte – blandt andre superstjernen Chris Froome.