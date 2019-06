Michael Mørkøv og Kasper Asgreen er to af de otte ryttere, som Quick-Step tager med til Tour de France.

Både Kasper Asgreen og Michael Mørkøv er en del af det hold, som cykelholdet Quick-Step har udtaget til Tour de France, der starter 6. juli i Bruxelles.

Det meddeler Quick-Step i en pressemeddelelse.

Det er første gang, at Asgreen skal prøve kræfter med det tre uger lange etapeløb, mens Mørkøv deltager for fjerde gang - dog første gang som Quick-Step-rytter.

Begge danskere skal bidrage i holdtidskørslen og assistere holdets italienske sprinter, Elia Viviani, i massespurterne sammen med belgieren Yves Lampaert og Maximiliano Richeze.

Sportsdirektør Tom Steels har store forventninger til danskerne.

- Han (Kasper, red.) skal arbejde. Vi tror, det er den bedste måde for ham at udvikle sig på, samtidig med at han kan bidrage med meget til holdtidskørslen, siger Steels i pressemeddelelsen.

Mørkøv har modsat Asgreen masser af erfaring, og han får også roser med på vejen af sportsdirektøren.

- Michael, hvis erfaring som vejkaptajn og evne til at organisere holdet er vital, er klar til hjælpe Viviani. Mørkøv og Richeze bliver Vivianis sidste folk i sprintertoget, siger Steels.

30-årige Viviani har vist god form på det seneste med to etapesejre i etapeløbet Schweiz Rundt.

Italieneren har vundet fem etaper i Giro d'Italia og to i Vuelta a España, men har fortsat sin første sejr i Tour de France til gode.

Quick-Steps otte ryttere til Touren: Julian Alaphilippe (Frankrig), Kasper Asgreen (Danmark), Dries Devenyns (Belgien), Yves Lampaert (Belgien), Enric Mas (Spanien), Michael Mørkøv (Danmark), Maximiliano Richeze (Argentina) og Elia Viviani (Italien).

/ritzau/