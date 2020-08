Efter voldsomt styrt i Polen Rundt opfordrer Patrick Lefevere til, at Dylan Groenewegen skal i fængsel.

Quick-Steps holdchef, Patrick Lefevere, er vred, efter at en af hans ryttere onsdag styrtede voldsomt på 1. etape i Polen Rundt.

Den hollandske mester Fabio Jakobsen havde kurs mod en topplacering og måske endda sejren, da landsmanden Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) kørte ud af sin bane og pressede Jakobsen ind i barrieren tæt på målstregen.

- De bliver nødt til at smide fyren fra Jumbo-Visma i fængsel, skriver Lefevere i et opslag på Twitter.

- Jeg vil tage det i retten. Den slags handlinger skal ud af cykling. Det er en kriminel handling, hr. Dylan Groenewegen.

Quick-Step oplyser på Twitter, at Fabio Jakobsen bliver tilset af læger efter styrtet, der også sendte flere andre ryttere samt en fotograf i asfalten.

Jakobsens holdkammerat Florian Senechal-Staelens lagde et uhyggeligt billede op af sine blodige cykelhandsker på Twitter, men fjernede det igen. Til billedet skrev han:

- Jeg var den første, der hjalp Fabio Jakobsen og holdt hans hoved. Ved at kigge på billedet kan man se, hvor chokerende ulykken er. Vær stærk, min ven.

Onsdag er det præcis et år siden, at det belgiske stortalent Bjorg Lambrecht omkom efter et styrt i Polen Rundt.

/ritzau/