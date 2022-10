Lyt til artiklen

Det var ikke de bedste nyheder, som Tour de France-ledelsen havde til Jonas Vingegaard, da sommerens Tour-rute blev afsløret i Paris torsdag middag.

For den kommende franske rundfart er langtfra skræddersyet til den forsvarende danske Tour de France-vinder. Det vurderer B.T.s cykelreporter Rasmus Rask Vendelbjerg, der har fulgt i hælene på Vingegaard de seneste år.

»Det lignede et grumt forvarsel, at Tadej Pogacar stod på podiet med armene over hovedet, mens Vingegaard hygger sig i Asien. Mit umiddelbare indtryk af ruten er, at sloveneren kommer til at stå på samme måde efter sidste etape i Paris,« lyder det fra Rasmus Rask Vendelbjerg, der har en nedslående nyhed til de danske cykelfans.

»Jeg ser ikke længere Jonas Vingegaard som favorit til at vinde Tour de France 2023. Det er en uhyggelig bjergrig rute, men er det de rigtige bjerge? Og er vejen derhen hård nok? Der mangler de ulideligt lede og udmarvende maratonetaper, hvor hans lille fordel mod Tadej Pogacar kommer til udtryk. Ruten er ganske enkelt ikke hård nok.«

B.T.s cykelreporter peger dog på en afgørende mulighed for Vingegaard, hvis danskeren skal have ram på sin slovenske rival.

»Den 19. juli bliver Tour de France afgjort. Her skal feltet over umenneskelige Col de la Loze – en stigning på over 28 kilometer – inden afslutningen i Courchevel. Det er her, vi kommer tættest på noget a la Col du Granon, hvor Vingegaard i år grundlagde sin sejr. Hvis danskeren skal vinde Touren, skal han sætte Tadej Pogacar på det bjerg.«

Ruten udelukker desuden – ifølge reporteren – at det belgiske fænomen Remco Evenepoel kan kæmpe med om sejren.

»Drømmen om at se fænomenet Remco Evenepoel udfordre Vingegaard og Pogacar må være helt slukket. Enkeltstarten er hans trumf – og det er nærmest barberet væk fra 2023-udgaven. 22 kilometers kamp mod uret. Vi må vente et år mere på århundredets Tour-drama. Øv!«

Fraværet af tidskørsler rammer også Jonas Vingegaard hårdt.

»Det er en gigantisk streg i regningen for Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma. Vi havde hørt rygter om en holdtidskørsel, hvor de ville brillere. Nu står vi tilbage med 22 kilometers enkeltstart – det rammer danskerens hold hårdt i en disciplin, hvor vores forsvarende Tour-vinder har vist sig som den stærkeste blandt favoritterne.«