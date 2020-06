Thibaut Pinot og tre af hans stærkeste holdkammerater har bundet sig til FDJ frem til 2023.

Coronapandemien har medført usikkerhed og udsatte kontraktforhandlinger i international cykelsport. Men nu går det franske World Tour-hold FDJ imod strømmen.

Med Thibaut Pinot i spidsen har fire af holdets største navne forlænget deres kontrakter. Alle fire har bundet sig til helt frem til udgangen af 2023, hvilket er forholdsvis lange aftaler i cykelsportens verden.

Ud over den franske Tour de France-helt Pinot har VM-bronzevinderen Stefan Küng, topsprinteren Arnaud Demare og klatretalentet David Gaudu skrevet under på kontraktforlængelser.

Aftalerne er kommet på plads, efter at de to topsponsorer, Groupama og FDJ, har indvilget i at poste penge i holdet frem til 2024.

- At forlænge med denne kvartet var helt naturligt. De yder alle deres bidrag til holdet. Siden sin start har holdet været engageret i rytteres udvikling på lang sigt, og det bliver vi ved med, siger holdchef Marc Madiot i en pressemeddelelse.

En af de ryttere, som FDJ har udviklet fra talent til verdensstjerne, er Thibaut Pinot. Han har været på holdet uafbrudt siden 2010. Fuldfører han den nye kontrakt, når han op på 14 sæsoner på det traditionsrige franske mandskab.

- At forlade holdet, når jeg står foran mine bedste år, ville have efterladt mig med en følelse af uafsluttet arbejde. Jeg er ikke færdig med at skrive min historie sammen med dette hold.

- Jeg er overbevist om, at vi fortsat vil levere store resultater og vinde de største løb. Tour de France er selvfølgelig stadig det ultimative mål, som jeg vil koncentrere mig 100 procent om, siger Thibaut Pinot.

Den nu 30-årige franskmand var en af de store profiler i sidste års Tour de France.

Han vandt en etape og brillerede i Pyrenæerne, inden han måtte trække sig ud af løbet med en skade på tredjesidste etape.

/ritzau/