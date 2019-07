Alessandro De Marchi fra CCC Team udgår af Tour De France.

Alesandro De Marchi, som var med i gårsdagens udbrud, fik en forfærdelig start på dagens Tour De France etape.

Et styrt sendte ham i asfalten, hvor han lå og blødte fra ansigtet.

Italieneren var heldigvis ved bevidsthed, da ambulancefolk spændte ham godt fast på en båre og kørte ham væk i en ambulance.

Hans hold bekræfter på Twitter, at han er udgået af løbet. De vil give en opdatering på italienerens tilstand senere på dagen.

CCC Team bekræfter også på Twitter, at de Marchi var ved fuld bevidsthed efter styrtet. Han skal nu undersøges for brud på kroppen.

De opfordrer alle til at ønske ham god bedring.

Franske Alexis Vuillermoz var også nede at ligge sammen med De Marchi, men han var dog i stand til at komme på cyklen og køre videre. Da han nåede feltet igen, blev han tilset af en lægebil.

Alessandro De Marchi er bedst kendt af cykelfans som en rytter, der søger at komme med i udbrud.

Hans bedste placering i Tour De France var i 2014, hvor han sluttede som nummer 52.

Alessandro De Marchi er nu femte rytter, som må forlade dette års Tour De France.

De andre udgåede ryttere er Patrick Bevin, Nicolas Edet, Tejay Van Garderen og Christophe Laporte.