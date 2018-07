Efter de første ni etaper af Tour de France er det blevet tid til en powerranking.

Vi har fået Eurosports cykelkommentator Thomas Bay til at komme med sin top-10 over de største favoritter lige nu.

1. Christopher Froome

»Froome er stadig manden, der skal slåes. Også selvom, der er flere spørgsmål end der plejer i forhold til, at han også kørte Giro d’ Italia. Jeg ser ham stadig som den helt klare favorit.«

2. Mikel Landa

»Han virker utrolig skarp bortset fra den urutinerede fejl han laver, da han styrtede på brostensetapen. Jeg ser ham som den største trussel til Froome.«

3. Tom Dumoulin

»Han ser også skarp ud. Der har ikke været noget af den der træthed, som man måske kunne tro, han havde efter Giroen. Det tror jeg allerede have udmøntet sig i den første uge, hvis det var.«

4. Vincenzo Nibali

»Han ser livsfarlig ud. Ham skal de andre passe rigtig meget på, for han ser altså ud til at være i god form, og han skal nok få lavet noget rav i den.«

5. Nairo Quintana

»Holdet ser super stærkt ud, og det gør Quintana også. Og så er han er jo en klatrer, man aldrig må eller kan afskrive.«

6. Geraint Thomas

»Han er kommet rigtig godt fra start, og jeg havde egentlig også fidus til ham inden Touren. Og nu er han også kommet i en position, hvor han formentlig snart står med den gule trøje.«

7. Jakob Fuglsang

»Jeg er sikker på, at Jakob er, hvor han skal være. Han har overvundet de problemer, der har været undervejs, og holdet er kommet godt ud af den første uge rent resultatmæssigt.«

8. Adam Yates

»Han ser rigtig skarp ud, og han kan køre løbet fra baghjul. Jeg kan faktisk godt se sådan en lille brite stå på podiet i Paris.«

9. Romain Bardet

»Vi har en del af bjergetaperne, der slutter nedad, og det passer ham rigtig godt. Han er kendt for at køre rigtig stærkt nedad, og det kommer til at blive til hans fordel.«

10. Rigoberto Urán

»Han har det med at bare at følge de andre, og så lige pludselig så ligger han med helt fremme ved bare at være der dag efter dag.«