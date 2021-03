På grund af den fortsatte uvished om corona arbejder PostNord Danmark Rundt med flere scenarier.

Når man i fremtiden gennemgår listen over vindere af PostNord Danmark Rundt, vil feltet ud for 2020 stå tomt.

Sidste år valgte arrangørerne af Danmarks største cykelløb at aflyse på grund af coronarestriktioner og den sundhedsmæssige usikkerhed.

Pandemien giver stadig udfordringer, og selv om vaccinerne er i fuld gang med at blive udrullet, har cykelløbet nødplaner klar.

Det fortæller løbets projektchef, Frank Hyldgaard, som onsdag var med til at præsentere årets rute.

- Vi krydser jo fingre for, at der ikke er nogen restriktioner, der kommer til at spænde ben, siger han.

- Men vi arbejder med en coronaværktøjskasse, hvor vi kan hive nogle forskellige scenarier op.

- Viser det sig, at der er et forsamlingsloft, må vi forsøge at tænke det ind. Her tænker jeg for eksempel på zoneopdelinger i de områder af ruten, hvor der traditionelt er mange mennesker ved start og mål, så vi kan styre det på den måde, lyder det fra projektchefen.

Arrangørerne kigger også til andre løb for at lære, hvordan man skal håndtere udfordringerne.

- Der er løb, der er blevet aflyst eller flyttet, men der er også mange løb, der bliver afviklet. Det er ikke forbudt at få gode idéer derfra om, hvordan de håndterer det, siger han.

Sidste år blev et hav af løb aflyst eller rykket til senere på året. I begyndelsen af 2021 har det samme været tilfældet for nogle løb.

Hvis kalenderen for løbene i august holder, afvikles PostNord Danmark Rundt samtidig med World Tour-løbet Polen Rundt, mens Vuelta a España begynder, samme dag som det danske løb slutter. Og i øvrigt sker det hele kort efter OL i Tokyo.

Med seks World Tour-hold og otte andre professionelle hold på startlisten i Danmark er spørgsmålet, hvor mange af de store stjerner der kan lokkes til at køre på dansk jord.

- Sådan er det, uanset hvornår man får plads i den internationale kalender. Der vil være andre store løb, som vi i gåseøjne skal "konkurrere" med. Derfor er vi også bare endnu mere stolte og beærede over, at det er lykkedes os at få seks World Tour-hold til start, siger Frank Hyldgaard.

- I og med at det er lykkedes at få så mange klassemandskaber til start, vil jeg næsten vove at påstå, at det ikke kan undgås, at kæmpe stjerner og nogle af verdens allerbedste cykelryttere er med.

- Vi har snakket med nogle ryttere, som har et ønske om at komme. Men derfra og så til, at det bliver en realitet, der kan være et stykke vej, siger Frank Hyldgaard.

Det hollandske hold Jumbo-Visma har meddelt, at sprinteren Dylan Groenewegen stiller til start i PostNord Danmark Rundt, men det kan arrangørerne af det danske løb endnu ikke bekræfte.

/ritzau/