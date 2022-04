Et frygteligt styrt skæmmede dagens etape af Baskerlandet Rundt.

Her kom Milan Vader slemt til skade, da han på dramatisk vis væltede ud over en bjergskrænt.

Jonas Vingegaards holdkammerats tilstand var henunder aftenen kritisk, men meldes nu at være stabil efter en vellykket operation og behandling i den spanske storby Bilbao.

Det skriver den hollandske avis AD, ligesom hans hold, Jumbo-Visma, har meldt samme besked ud.

Following the reports about Milan Vader after his crash in today's stage of Itzulia Basque Country, we would like to inform you that his situation is stable. Milan is receiving very good medical care in the university medical hospital in Bilbao. An update will be shared tomorrow. pic.twitter.com/U5s0sLUenL — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 8, 2022

Det var på en nedkørsel på dagens bjergetape, at den 26-årige hollænder styrtede ud over skrænten i et sving. De uhyggelige billeder blev vist på tv.

Vader blev straks herefter kørt på hospitalet i Bilbao, hvor læger har opereret ham for alvorlige skader, mens han var i fuld narkose for at undgå, at han fik hjerneskader.

Den uheldige cykelprofils halspulsårer var nemlig efter styrtet indsnævret.

Han har også brækket en ryghvirvel, brækket kravebenet og brækket sit skulderblad.

AD skriver, at hans tilstand har været kritisk, og at hans forældre straks fløj til Spanien. Jumbo Visma skriver, at de vil komme med en ny update lørdag.

Det var generelt en dramatisk etape i Baskerlandet, hvor Vingegaard også styrtede - kort før mål - og endte med at løbe over målstregen på den stejle afsluttende stigning.