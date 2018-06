Den tidligere verdensmester Michal Kwiatkowski begynder mandagens 1. etape af det store etapeløb Criterium du Dauphiné i førertrøjen.

Den alsidige Sky-rytter var hurtigst på prologen, der var en kort enkeltstart på 6,6 kilometer med start og mål i Valence.

Dermed gav Kwiatkowski sig selv en forsinket fødselsdagsgave. Polakken fyldte 28 år lørdag.

Blot 7 minutter og 25 sekunder skulle han bruge på at trampe sig gennem ruten, hvilket var et sekund hurtigere end nummer to, Jos van Emden (LottoNL-Jumbo).

En af de store favoritter til den samlede sejr, Geraint Thomas (Sky), styrtede i et sving og fik hudafskrabninger og et pænt tidstab.

Han er blandt en stribe store navne, der bruger det otte dage lange etapeløb til at finpudse formen til Tour de France.

Danske Jakob Fuglsang, der vandt Criterium du Dauphiné sidste år, er til gengæld ikke til start. Han er i stedet med i Schweiz Rundt, som begynder i næste weekend.

Eneste danske deltager er Fuglsangs holdkammerat Michael Valgren, og han leverede en fornuftig præstation på prologen med en tid, der var 16 sekunder langsommere end Kwiatkowskis.

Det rakte til en 25.-plads i en disciplin, der langt fra er Valgrens speciale. Han slår fast, at formen er fin efter en løbspause på næsten halvanden måned ovenpå den succesrige klassikersæson.

»Det gik rigtig fint. Jeg havde god power. Jeg er fint tilfreds med formen og benene,« siger Michael Valgren til TV2 Sport.

1. etape køres mandag på en kuperet rute over 179 kilometer.

/ritzau/