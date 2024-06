Trods sit alvorlige styrt har Jonas Vingegaard kunnet forberede sig målrettet på Touren, mener UAE-chef.

Officielt er det fortsat uvist, om Jonas Vingegaard kommer til start i Tour de France.

Hos konkurrenten Tadej Pogacars UAE Emirates-hold er man dog ikke i tvivl: Her anses Vingegaard allerede som favorit til at vinde det store etapeløb for tredje gang i træk.

Vingegaard styrtede ellers voldsomt i Baskerlandet Rundt i april, hvor han brækkede knogler og punkterede en lunge.

Men UAE Emirates-sportschef Joxean Fernandez "Matxin" hæfter sig ved, at danskeren tilsyneladende har kunnet træne for fuld styrke i flere uger, mens Pogacar har brugt kræfter på at køre Giro d'Italia.

- Vingegaard vil have været på næsten konstant højdetræning frem til Touren, og han er kaptajn for et hold, der sidste år vandt alle tre grand tours.

- Vingegaard er topfavorit til Touren, siger UAE Emirates-chefen til det belgiske sportsmedie Sporza.

Han mener ikke, at styrtet og den påtvungne pause nødvendigvis bliver et problem for Vingegaard.

- Sidste år styrtede Tadej tre uger senere i april, og han var alligevel helt frem til Tour-enkeltstarten (16. etape, red.) i Vingegaards baghjul, påpeger "Matxin".

Vingegaard blev udskrevet fra hospitalet 16. april og kunne genoptage udendørs cykeltræning i starten af maj.

Tidligere på ugen oplyste hans træner, Tim Heemskerk, til B.T., at den dobbelte Tour-vinder nu er på højdetræningslejr i Tignes i Frankrig.

I mellemtiden har Tadej Pogacar vist skræmmende styrke i Giro d'Italia, som han vandt samlet med næsten ti minutters forspring til nærmeste konkurrent.

/ritzau/