Jonathan Milan var tæt på et vildt comeback, men Tim Merlier vandt 21. og sidste etape i Giroen.

Tadej Pogacar er samlet vinder af Giro d'Italia 2024.

Det blev en kendsgerning søndag, da UAE-stjernen kom sikkert over målstregen i Rom på 21. og sidste etape i sin debut i den italienske grand tour.

Som ventet blev sidste etape afgjort med en massespurt, og Tim Merlier (Quick-Step) triumferede foran Jonathan Milan (Trek).

Trek-holdets stjernesprinter, der havde vundet tre etaper i løbet, blev tilsyneladende sat ud af spillet, da han fik en defekt knap ti kilometer før målstregen.

Milan fik dog kørt sig tilbage til feltet, og med hjælp fra sine holdkammerater fik han på utrolig vis også kæmpet sig frem gennem feltet og nåede fronten med omkring en kilometer til mål.

Kræfterne rakte dog akkurat ikke til at hamle op med Merlier, der ligesom Milan dermed nåede op på tre etapesejre i årets løb.

Den samlede sejr er Pogacars tredje i en grand tour, og han Giro-debuterede med seks etapesejre og en suveræn samlet sejr med næsten ti minutter ned til Daniel Felipe Martinez (Bora) og yderligere et halvt minut ned til Geraint Thomas (Ineos).

Pogacar har desuden vundet Tour de France i 2020 og 2021, inden han er sluttet toer efter Jonas Vingegaard i de to seneste udgaver.

Den første halvdel af søndagens etape var ren paradekørsel indtil efter første passage af målstregen i Rom, hvorefter væddeløbet blev sat i gang.

Danske Mikkel Honoré (EF), som brækkede et ribben i et styrt på 4. etape, var initiativtager til første seriøse udbrudsforsøg.

Han fik selskab af yderligere tre ryttere, og kvartetten fik længe lov at stege foran et kontrollerende felt, som aldrig tillod forspringet at vokse sig større end 30 sekunder.

Først kort før indgangen til sidste omgang på rundstrækningen i Roms gader blev Honoré og kompagni hevet endeligt ind.

Omkring samtidig fik Jonathan Milan den defekt, som satte ham på en desperat jagt for at komme tilbage til feltet. Den lykkedes, men kostede ham også de nødvendige kræfter i duellen med Merlier.

