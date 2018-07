Flere og flere cykelløb vælger at fjerne podiepigerne, der står ved siden af etapevinderen og trøjeindehaverne. Tour de France har indtil videre holdt fast - men hvad med PostNord Danmark Rundt?

Kommer der til at være podiepiger under PostNord Danmark Rundt?

»Vi har podierepræsentanter, og det er helt op til sponsorerne, hvad de gør. Flere af dem har valgt to piger, men det er fuldstændig deres valg. Vi vil ikke være hellige på deres vegne. Men jeg tror, at det hele er nedtonet lidt, efter den debat, der har været,« fortæller løbsdirektør for PostNord Danmark Rundt, Jesper Worre, til B.T.

Løbsledelsen med Jesper Worre lader sponsorerne om at bestemme, hvorvidt de vil have piger på podiet eller ej. Foto: Henning Bagger Vis mere Løbsledelsen med Jesper Worre lader sponsorerne om at bestemme, hvorvidt de vil have piger på podiet eller ej. Foto: Henning Bagger

Senest var det Brian Holm, der er i en klumme i B.T. gjorde det helt klart, at podiepigerne bør bevares i alle løb. Men løbsledelsen vil ikke selv tage stilling til, hvorvidt der skal være podiepiger eller ej.

»Det er jo svært med hele den her debat. Nogle synes, det er på tide, at der ikke står nogle piger, der bliver udstillet, og så snakker man med pigerne, og de synes ikke, at de bliver udstillet. Det er jo aldrig sort og hvidt, men vi melder os helt ud af den her. Det er sponsorernes valg, ligesom det altid har været,« siger Jesper Worre og fortsætter.

»Men det er klart, at der står ikke to modeller i bikini. Det kommer ikke til at ske.«

Magnus Cort vandt 15. etape af dette års Tour de France. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Magnus Cort vandt 15. etape af dette års Tour de France. Foto: STEPHANE MAHE

Den nylige etapevinder under Tour de France, Magnus Cort, har tidligere også fortalt, at han i den grad synes, at podiepigerne skal være der. Under Touren er der stadig to piger, men sådan bliver det ikke nødvendigvis under det danske etapeløb.

»De skal sende to repræsentanter derop, og tit så vælger de at sende nogen op, der har cykeltrøjen på for at få den ekstra synlighed. Det kan være drenge, sponsorernes chefer eller piger. Men vi kalder dem ikke kyssepiger. Det gjorde vi nok for ti år siden, men det er vi holdt op med for længst,« fastslår Jesper Worre.

PostNord Danmark Rundt køres fra den 1. til den 5. august.