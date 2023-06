Når Tour de France i år ruller over skærmen på TV 2, bliver det igen med det faste indslag 'Rolf og Ritter på Tour', hvor kommentatorparret prøver kræfter med Tour-tinderne.

Midt i anstrengelserne på de franske bjergveje blev Rolf Sørensen og Dennis Ritter i år mindet om livet og døden.

For pludseligt måtte de stoppe op og stille cyklerne fra sig for at mindes Chris Anker Sørensen, der på tragisk vis mistede livet alt for tidligt.

Hans ansigt var malet midt på den franske asfalt, skriver TV 2 Sport.

Det var et billede som dette, der var malet på den franske asfalt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Det var et billede som dette, der var malet på den franske asfalt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Det er både rørende og glædeligt at støde på en gammel ven. Vores gode gamle kollega Chris, som desværre ikke er her mere. Og det er han så på en måde alligevel. Og det er rørende, synes jeg,« siger Dennis Ritter.

Rolf Sørensen fandt en gammel cykelkasket frem og placerede på en stolpe i vejsiden som en gave til Chris Anker Sørensen.

B.T. talte sidste år med Chris Ankers storebror, Allan Bo Andresen, om tabet.

