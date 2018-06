Sidste år præsenterede selskabet bag Bjarne Riis' og Lars Seier Christensens cykelhold et overskud på knap 68.000 kroner. Til gengæld har Nor Pro Cycling Aps, der driver holdet Team Virtu, i seneste regnskabsår haft et underskud på 10,13 mio. kroner.

Ikke desto mindre synes ejerne, at det går godt.

»Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende,« står der således i ledelsesberetningen.

Og ser man på holdets sportslige resultater, er det ikke skudt helt ved siden af:

Team Virtu er på herresiden det bedste blandt de danske kontinentalhold.

»Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter de kommende år. Selskabet forventer at virksomhedskapitalen reetableres via indtjeningen de kommende år,« skriver ledelsen om selskabets fremtid.