Franskmanden stiller ikke til start, når den italienske grand tour starter 8. maj, skriver han hold, FDJ.

Thibaut Pinot bliver ikke at finde på startstregen, når Giro d'Italia skydes i gang 8. maj.

Det skriver hans hold, FDJ, på sin hjemmeside.

Den franske cykelrytter pådrog sig sidste år under Tour de France en rygskade, og den holder ham nu ude af konkurrence på ubestemt tid.

- Jeg kan ikke skjule mig for mig selv. Jeg er ikke helbredsmæssigt i stand til at præstere godt i Giroen. Jeg vil lide unødvendigt, og jeg vil ikke være i stand til at hjælpe holdet.

- Det er ikke en gang et spørgsmål om min form, men rygsmerterne forhindrer mig i at klare mig godt, siger han til hjemmesiden.

Giro d'Italia var Pinots helt store mål i år, og den 30-årige franskmand havde allerede besluttet at droppe Tour de France for at sætte alle sejl ind på den italienske grand tour.

Han har netop deltaget i det italienske etapeløb Tour of the Alps, som skulle bruges som en test forud for Giro d'Italia, men det blev ikke en succes for franskmanden.

- Ikke at skulle køre Giroen er hjerteskærende. Vi gjorde alt for at være der. Jeg er skuffet, men jeg er fokuseret på næste skridt, siger Pinot.

Han styrtede på første etape af sidste års Tour de France og kom til skade med ryggen, men gennemførte alligevel løbet og sluttede som nummer 29 i det samlede klassement.

Efterfølgende stillede han op i Vuelta a España, men måtte trække sig på tredje etape.

Giro d'Italia køres i år fra 8. til 30. maj.

/ritzau/