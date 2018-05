Franske Thibaut Pinot blev indlagt med feber og dehydrering efter lørdagens etape i Giro d'Italia.

Rom. Cykelrytter Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) blev lørdag aften indlagt til observation for feber og dehydrering på hospitalet efter 20. etape af Giro d'Italia.

Det skriver franskmandens hold, Groupama-FDJ, på sin twitterprofil.

- Han lider af dehydrering og feber. Da vi ankom til hotellet, blev vi urolige og tilkaldte en ambulance.

- Thibaut vil overnatte på hospitalet til observation. Det er uundgåeligt, at han udgår. Det er umuligt for ham i den tilstand at komme tilbage på cyklen, siger holdets sportsdirektør, Martial Gayant ifølge Velonews.

Pinot forventes at forlade løbet inden sidste etape, der køres søndag i Rom.

Franskmanden lå inden lørdagens 20. etape på en tredjeplads i det samlede klassement, men kollapsede efter at være blevet sat på etapens andensidste stigning.

Pinot trillede i mål med hjælp fra sine holdkammerater. Han satte over 40 minutter til i forhold til sine konkurrenter og dumpede ned på en samlet 16.-plads.

Chris Froome (Team Sky) fører løbet, mens Tom Dumoulin (Team Sunweb) ligger på andenpladsen.

/ritzau/