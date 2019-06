Peter Sagan vandt 3. etape af Schweiz Rundt. Kasper Asgreen ofrede sig i holdets tjeneste og tabte førertrøje.

Den danske cykelrytter Kasper Asgreen (Quick-Step) nåede kun at få en enkelt dag i førertrøjen i Tour de Suisse, Schweiz Rundt.

Danskeren tabte ikke uventet førertrøjen på mandagens etape, der var løbets tredje. Han ligger nu nummer to i klassementet.

Asgreen ofrede sig i holdets tjeneste for at køre Elia Viviani i spil til en etapesejr, og cirka en kilometer fra mål måtte danskeren i førertrøjen kapitulere.

Desværre for Asgreen var hans anstrengelser ikke til megen hjælp. I spurten var Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) suveræn, og slovakken overtog førertrøjen med sin etapesejr, der udløser ti bonussekunder.

Netop ti sekunder er nu forskellen på Asgreen og Sagan i det samlede klassement.

Gennem det meste af mandagens etape var et lille udbrud afsted. Tidligt på etapens 162,3 kilometer nåede udbruddet at have over fire minutter ned til feltet, men langsomt blev forspringet spist.

Schweizeren Simon Pellaud (IAM Excelsior) holdt ud som den sidste af de fire ryttere, der længe lå i front. Med lidt under seks kilometer til målstregen blev han opslugt af et frådende felt.

Det høje tempo pegede i retning af en massespurt, og sådan endte det også. Sagan vandt positionskampen og kørte først over mål foran Elia Viviani og John Degenkolb (Trek-Segafredo).

Schweiz Rundt fortsætter tirsdag, hvor feltet skal igennem 163,9 kuperede kilometer.

/ritzau/