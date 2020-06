Den tredobbelte verdensmester Peter Sagan kommer ikke til at køre Flandern Rundt og Paris-Roubaix i år.

Den slovakiske cykelstjerne Peter Sagan dropper to af de største forårsklassikere, der er blevet udskudt til efteråret på grund af coronakrisen.

30-årige Sagan, der kører for Bora-Hansgrohe, kommer således hverken til at køre Flandern Rundt eller Paris-Roubaix. De to traditionsrige løb er skubbet til henholdsvis 18. oktober og 25. oktober.

Årsagen til Sagans afbud er, at han for første gang skal køre det italienske etapeløb Giro d'Italia. Det fortæller Bora-Hansgrohe-chef Ralph Denk.

- Jeg har givet mit ord til Giroen om, at Peter vil deltage, og han har også givet sit ord. Vi holder, hvad vi lover, siger Ralph Denk tirsdag.

Giroen, der normalt køres i foråret, er ligeledes blevet skubbet til efteråret på grund af udbruddet af coronavirus.

Sagan er tredobbelt verdensmester og har også vundet Flandern Rundt og Paris-Roubaix i henholdsvis 2016 og 2018.

Slovakken genoptager sin sæson den 1. august, når han kører endagsløbet Strade Bianche. Den 8. august skal han i aktion ved Milano-Sanremo.

Sagan har også meldt sin deltagelse ved det udskudte Tour de France, der er planlagt til at blive kørt fra den 27. august til den 20. september.

Her håber han på at kunne sikre sig den grønne pointtrøje for ottende gang. Det vil udbygge rekorden, som Sagan allerede sidder på.

/ritzau/Reuters