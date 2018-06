Adam Yates vandt den sidste etape i Criterium du Dauphiné, hvor Geraint Thomas blev den samlede vinder.

Saint-Gervais-les-Bains. Briten Adam Yates (Mitchelton) nappede søndag den sidste etapesejr i Tour de France-opvarmningen Criterium du Dauphiné.

Han timede sit løb forbilledligt, da han på de sidste 100 meter overhalede spanieren Daniel Navarro (Cofidis) og vandt på stigningen til Saint-Gervais-les-Bains efter 136 kilometer på 7. etape.

Yates havde forinden kørt fra favoritgruppen, der talte blandt andre Geraint Thomas (Sky).

Thomas kunne dog ikke røres i det samlede klassement. Han vandt løbet foran netop Yates, der sluttede præcis et minut efter på andenpladsen.

Geraint Thomas nåede at få sig en forskrækkelse på vej mod den samlede sejr.

Han punkterede med omkring 40 kilometer tilbage og blev sat af feltet med 50 sekunder, da Ag2R satte et højt tempo i håbet om at køre Romain Bardet til den samlede sejr.

Men Thomas blev hjulpet tilbage af sit Sky-tog i løbet af de næste ti kilometer, og siden var den samlede sejr aldrig i fare.

På dette tidspunkt havde et tidligt udbrud et forspring på halvandet minut, men det begyndte at smuldre ved foden af den sidste stigning.

Her stak David Gaudu afsted fra favoritgruppen og kørte op til de forreste, blandt andre Daniel Navarro, der imidlertid stak alene i spidsen med knap seks kilometer tilbage.

Spanieren oparbejdede et forspring på 45 sekunder, men det skrumpede, som favoritterne på skift begyndte at røre på sig nede bagfra.

Alligevel så det ud til, at han lige netop kunne holde hjem til en sjælden sejr.

Men bagfra kom Romain Bardet og Adam Yates, og sidstnævnte satte sin sidste spurt ind med omkring 200 meter tilbage, og det var altså nok til at gøre Navarro til en skuffet, slagen herre.

Bardet kom ind på tredjepladsen, hvilket også blev hans placering i klassementet.

/ritzau/