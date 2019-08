Alessandro Petacchi, der stoppede karrieren i 2015, har fået karantæne i to år for brug af doping.

Den tidligere sprinterstjerne Alessandro Petacchi har fået to års karantæne for brug af doping tilbage i 2012 og 2013.

Det meddeler Den Internationale Cykelunion (UCI) på sin hjemmeside.

I maj kom det frem, at italieneren, der stoppede som professionel i 2015, var blevet suspenderet på grund af mistanke om, at han tidligere i karrieren havde benyttet sig af doping.

Det var de østrigske myndigheder, der indleverede de oplysninger, der førte til suspenderingen. Oplysningerne kom frem i den såkaldte "Operation Aderlass".

Petacchi var i 00'erne blandt sportens fremmeste sprintere og vandt 152 sejre i sin professionelle karriere.

I 2012 kørte den nu 45 år gamle Petacchi for Lampre-holdet. Det gjorde han også i 2013, inden han 23. april samme år indstillede karrieren.

Tilværelsen som pensioneret var dog kort. 1. august samme år vendte han tilbage for Quick-Step.

Her kørte han til og med 2014-sæsonen. I 2015 skiftede han til prokontinentalholdet Southeast, som han var en del af i lidt under et halvt år, inden han endegyldigt kørte cyklen i garagen.

