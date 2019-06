Pello Bilbao (Astana) vandt sin anden etapesejr i årets Giro d'Italia, efter holdkammerat slog tilskuer.

Pello Bilbao skaffede stor jubel til Astana-holdet og sig selv, da han lørdag vandt 20. etape af Giro d'Italia efter et langt udbrud og dermed tog sin anden etapetriumf i årets udgave af løbet.

Det skete på en dag, hvor hans holdkammerat Miguel Ángel López slog en tilskuer efter et styrt, og Movistar i sikker stil forsvarede Richard Carapaz' samlede føring i årets første grand tour i cykling.

Efter de 194 kilometer over fem stigninger fra Feltre til Croce d'Aune-Monte Avena stod det også klart, at Movistars Mikel Landa er på vej på podiet, efter at han skubbede Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ud af top-3.

Carapaz fører med 1 minut og 54 sekunder, før årets Giro d'Italia søndag slutter med en tidskørsel over 17 kilometer.

Med omkring 80 kilometer til mål sad favoritgruppen samlet med Bilbaos gruppe og en anden mindre gruppe inden for et par minutter foran sig, og Movistar havde fuld kontrol over situationen med tre mand placeret omkring de to profiler Richard Carapaz og Mikel Landa.

Landa og Carapaz lå inden etapen på henholdsvis fjerde- og førstepladsen i klassementet og har vist stærk kørsel undervejs i det italienske etapeløb.

Det så ud til at have en vis præventiv effekt i favoritgruppen, og 26-årige Richard Carapaz fra Ecuador viste ingen sprækker i panseret.

Da Astanas Miguel Ángel López angreb med 13 kilometer til stregen i et forsøg på at avancere fra sjettepladsen i klassementet, lukkede Carapaz øjeblikkeligt hullet.

Kort efter slog Landa kontra i et forsøg på at køre sig på podiet. Det tvang Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) på arbejde i front af favoritfeltet, men efterlod også Carapaz dernede. Et modigt og potentielt farligt træk af Movistar.

Ikke længe efter gik det nedad, og på nedkørslen nåede Nibali og Carapaz op til Landa.

Roglic og de øvrige favoritter var smidt af med syv kilometers jævn stigning op til mål, da Lopez ifølge Astanas twitterkonto blev væltet af en tilskuer.

Tv-billeder viste Astana-rytteren i færd med at uddele lussinger og slå kasketten af en liggende mand.

På målstregen kostede styrtet Lopez 1 minut og 49 sekunder.

Langt foran ham nåede Nibali, Carapaz og Landa op til udbryderne, og efter Carapaz have trukket som en gal for at øge Landas forspring ned til Roglic, måtte Landa selv spurte om sejren. Men i det spil var Pello Bilbao for stærk.

