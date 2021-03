Etapeløbet Paris-Nice kan ikke slutte som planlagt, fordi målområde er hårdt ramt af coronavirus.

Paris-Nice er endnu en gang ramt af coronanedlukning i Frankrig.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Arrangørerne af cykelløbet er ifølge lokale myndigheder i gang med at "tilpasse" ruten for de to sidste etaper.

Årsagen er, at den franske regering har besluttet at indføre en nedlukning i Nice over weekenden, fordi området er hårdt ramt af coronavirus.

Sidste etape er efter planen 110,5 kilometer lang. Den skal efter planen starte og slutte i Nice på den berømte promenade Promenade des Anglais.

Nu må arrangørerne finde en ny afslutning, og også ruten for lørdagens etape, der står til at starte i Nice, skal tilsyneladende ændres.

Borgmester i byen Christian Estrosi skrev tidligere torsdag på Twitter, at han ønsker sidste etape aflyst i sin nuværende form.

Også sidste år var det franske etapeløb ramt af coronarestriktionerne i landet.

Løbet var det sidste på World Tour-kalenderen, inden sæsonen blev afbrudt. Sidste etape blev dengang aflyst.

Paris-Nice føres før torsdagens 5. etape af slovenske Primoz Roglic, der vandt onsdagens bjergetape i suveræn stil.

/ritzau/