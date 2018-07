Tom Dumoulin fik ikke ligefrem den rolige start på dagen, han nok havde håbet på inden lørdagens enkeltstart.

For dagen startede med panik. Tom Domoulin opdagede, at den fantomdragt han skulle køre etapen i var væk, og det betød, at der skulle laves en ny. Og det skulle gå stærkt.

»Vild afslutning på en vild dag. Vores tøjsponsor er fra Baskerlandet, og de syede en ny dragt her til morgen, og jeg har den på nu. Og jeg er evigt taknemmelig, for ellers havde jeg ikke kørt i mål i denne flotte verdensmesterskabstrøje,« siger Tom Dumoulin til TV 2 Sport.

Tom Dumoulin vandt lørdagens etape af Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Tom Dumoulin vandt lørdagens etape af Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD

Cykelrytteren, der vandt lørdagens etape, havde lagt en taske med alle sine fantomdragter i holdbussen, da årets Tour de France startede, men den var ikke kommet med rundt. Og da etapen var slut, var der en smule mere uro i vente for hollænderen.

Da Dumoulin selv var kørt i mål, måtte han vente på at finde ud af, om han havde slået Chris Froome eller ej. For efter etapen var slut, var der en smule tvivl.

»Jeg vidste ingenting om mellemtider eller noget som helst. Jeg troede, at Froome var et sekund bedre end mig, da jeg kørte over målstregen. Og alle sagde, at han havde slået mig med et sekund,« siger verdensmesteren i enkeltstart til TV 2 Sport.

Hollandske Tom Dumoulin bliver nummer to i årets Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Hollandske Tom Dumoulin bliver nummer to i årets Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER

Sådan forholdt det sig dog ikke, for det var Tom Dumoulin, der slog Chris Froomes tid med ét sekund og dermed kunne lade sig hylde på toppen af podiet som vinder af etapen.

Chris Froome blev nummer to, og walisiske Geraint Thomas blev nummer tre på lørdagens etape.

Sidstnævnte kan efter søndagens etape i Paris kalde sig vinderen af årets Tour de France.