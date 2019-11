Træls og irriterende.

Sådan beskriver den danske cykelrytter Mads Würtz, der sammen med resten af Katusha-mandskabet mangler at få udbetalt deres løn for oktober måned.

Det fortæller han på den samme dag, hvor det blev offentliggjort, at han har skrevet under på en ny kontrakt med holdet Israel Cycling Academy, der overtager World Tour-licensen fra Würtzs gamle hold Katusha.

»Det er en træls situation, for vi er lidt i klemme midt i det hele. Det er skideirriterende, og der er ikke meget, vi kan gøre. Vi får ikke noget ud af at sige, at vi bare strejker. Og der er heller ikke nogen cykelløb, vi kan strejke fra,« siger danskeren til TV 2 Sport.

Rytterne har først nu fået deres løn for september måned og er lige nu i gang med at se på, hvad de kan gøre juridisk for at få deres penge.

Alt imens tager Katusha-Alpecin-ledelsen dog hele sagen med ophøjet ro. Det fortæller advokaten for holdet til Cyclingnews.com.

»Jeg synes ikke, at det er et problem på dette niveau. Alle er blevet betalt for september, men vi har lidt forsinkelse på oktober. Selvfølgelig kommer alle til at blive betalt. Jeg finder det personligt ikke acceptabelt, men alle kender til situationen,« siger advokat Alexis Schoeb.

Katusha-Alpecins fremtid har længe været uvis, og under årets Tour de France blev det så beskrevet, hvordan holdet var ved at lukke.

Det blev dog afvist, inden det til sidst blev offentliggjort, at holdet bestod, men at World Tour-licensen var gået til Israel Cycling Academy.

Alt imens Mads Würtz kæmper for at få sine penge, kan han glæde sig over, at fremtiden er på plads.

»Der er nogle stykker, der er blevet købt ud af deres kontrakt fra Katusha, men jeg er en af dem, som Israel Cycling rigtig gerne vil have på deres hold. De viste interesse for mig i sommer og spurgte, om jeg havde kontrakt fra næste år, så jeg ved, at de vil mig,« fortalte Mads Würtz blandt andet i et interview med B.T.

Mads Würtz Schmidt har kørt for Katusha siden 2017 og har skrevet under på en etårig kontrakt med Israel Cycling Academy.