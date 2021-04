Det kom som et chok, da Rolf Sørensen og hustruen, Susanne, i oktober meddelte, de skulle skilles efter 26 års ægteskab.

Og samtidig med det startede den 56-årige cykellegende i behandling for et alkoholproblem.

I marts var den ægteskabelige krise dog vendt rundt på en tallerken. Parret valgte nemlig at droppe skilsmissen, da Rolf Sørensen havde fået styr på sit alkoholproblem.

Men på trods af den genfundne lykke i parforholdet, valgte parret alligevel at sælge deres fælles hus, hvorefter Susanne Balsløw Sørensen nu har købt sit eget hus, skriver Se & Hør.

Rolf og Susanne Sørensen har været gift siden 1994. Foto: ERNST VAN NORDE Vis mere Rolf og Susanne Sørensen har været gift siden 1994. Foto: ERNST VAN NORDE

Ifølge mediet har 51-årige Susanne Balsløw Sørensen nemlig købt en stråtækt idyl fra 1850 i Rungsted.

Hele herligheden på 140 kvadratmeter skulle hun angiveligt have betalt 6,4 millioner kroner for. Den var oprindeligt sat til salg for 6.750.000 kroner.

Susanne Balsløw Sørensen står til at overtage det nye hjem 30. april.

Den store bolig, der løber op i 790 kvadratmeter grundareal, ligger tæt på Rungsted Kyst.

Rolf og Susanne Sørensen har været sammen siden 1992 og har tre børn. Parret boede næsten 20 år i Italien, da Rolf Sørensen var aktiv rytter.