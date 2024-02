Jonas Vingegaards 2023 var nærmest en lang sejrsparade. Starten på året var dog bekymrende.

Den danske verdensstjerne fik sig en gevaldig lussing, da han blev most af Tadej Pogacar og slået af David Gaudu ved Paris-Nice.

Men faktisk kan nedturen have vist sig at sende Visma-rytteren på sejrskurs igen, mener hans træner Tim Heemskerk.

»Mod touren ser vi en rytter, der i endnu højere grad er motiveret 100 procent. Jeg siger ikke, at han ikke er det i øjeblikket, men det ser ud til, at der altid er lidt mere energi dér. Fordi verdens største løb er på trapperne.«

Jonas Vingegaard kunne hverken følge med Tadej Pogacar (i midten) eller David Gaudu ved sidste års Paris-Nice. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Modsat sidste år og Paris-Nice, hvor Jonas Vingegaard mødte Tadej Pogacar tidligt på sæsonen, ser virkeligheden anno 2024 helt anderledes ud.

Umiddelbart ser de to superstjerner ikke ud til at skulle krydse klinger før Tour de France, der løber af stablen sidst i juni.

»Mentalt tror jeg, at det hjalp Jonas at blive slået af Pogacar til Paris-Nice. For så vidste han, at han skulle være i sin bedste form for at slå en meget voldsom konkurrent,« siger Tim Heemskerk.

I første omgang lignede det, at den slovenske superstjerne og Jonas Vingegaard skulle mødes på de italienske landeveje ved Tirreno-Adriatico om få uger.

Duellen er dog afblæst, og faktisk var det aldrig andet end spekulation, at UAE Team Emirates-rytteren ville stille fra start ved etapeløbet. Det oplyser hans hold til B.T.

Hos Visma – Lease a Bike og Tim Heemskerk ændrer det dog ikke på noget.

»Det har ingen indflydelse på de løb, vi vælger til Jonas. Vi evaluerer det og kigger på sæsonmålene, og så kom vi frem til, at Tirreno var et godt løb for Jonas i år – et løb, vi vil vinde med ham,« forklarer Tim Heemskerk.

»Vi vælger løb, der passer bedst til Jonas' og min tilgang. Og så kigger vi på det, vi kan kontrollere. Optakt, højdetræningslejre og form – men vi vælger ikke Tirreno, fordi en anden rytter er tilstede eller bliver væk.«

I første omgang skal Jonas Vingegaard dog køre det spanske etapeløb O Gran Camiño som sin sæsonåbner. Præcis som sidste år.

»Han er virkelig, virkelig ivrig for at køre cykelløb nu,« fastslår Tim Heemskerk.