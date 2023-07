Der gik et chok gennem cykelverdenen, da den tredobbelte verdensmester Amy Pieters styrtede voldsomt i december 2021.

Den hollandske cykelstjerne lå efterfølgende i koma i fire måneder, inden hun kom til bevidsthed igen - men intet var som før.

Nu oplyser hendes hold, Team SD Worx, at 32-årige Pieters gør fysiske fremskridt her mere end halvandet år senere.

Men Pieters kan fortsat ikke tale, og spørgsmålet er, om hun nogensinde kommer til det igen, skriver Algemeen Dagblad.

»Amy ser ikke ud til at forstå, hvad hun mangler, og hvad hun ikke længere er i stand til. Men Amy er glad hver dag på grund af sin karakter. Hendes smil gør op for meget.«

»Men vores sorg over at mangle den gamle Amy er der stadig,« lyder det i en udtalelse som hendes nærmeste står bag på hollænderens hjemmeside.

»Hendes hukommelse er meget kort. Fra Amys synspunkt er det måske hendes held, at hun ikke er bevidst om, hvad der er sket med hende,« lyder det videre.

Amy Pieters styrtede på en træningstur i spanske Calpe og pådrog sig en alvorlig hjerneskade.

Hollænderen kan endnu ikke gøre noget selvstændigt, så hun har brug for hjælp i alle døgnets 24 timer.

Allerede da Pieters vågnede fra sin koma i april 2022, kunne hun kommunikere nonverbalt og genkende folk.

Én af dem, der overværede Amy Pieters forfærdelige ulykke, var den tidligere Post Danmark Rundt-vinder Lieuwe Westra, der allerede inden kæmpede med sine egne problemer.

Efter ulykken ramte Westra sit mentale lavpunkt. Han døde i januar 2023 af en overdosis.

Amy Pieters var foruden tredobbelt verdensmester på cykelbanen også forsvarende hollandsk mester på landevejen, da hun var ude for sit livsændrende styrt.

Hun har tidligere været holdkammerat med danskerne Amalie Dideriksen og Annika Langvad.