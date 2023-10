Så er der blod på tanden.

Jonas Vingegaards væbner Sepp Kuss kommer med en opsigtsvækkende melding, som cykelsæsonen er ved at lukke ned: Han vil gerne være Tour-kaptajn.

Amerikaneren vandt meget overraskende Vuelta a España, da både Vingegaard og Primoz Roglic holdt sig pænt bag ham i holdets totale triumftog i årets sidste grand tour, men nu vil han have mere.

»Jeg tror, ​​at det, jeg ser mest frem til, er at tage til Vueltaen som forsvarende mester og også tage til Touren og gøre mit bedste der, uanset om det er for mig selv eller for Jonas,« siger han i en interviewklynge, som Escape Collective har gengivet.

Vingegaard coachede Kuss til sejren i Vueltaen. Foto: Ander Gillenea/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vingegaard coachede Kuss til sejren i Vueltaen. Foto: Ander Gillenea/AFP/Ritzau Scanpix

Og ja, du læste rigtigt.

Kuss vil gerne være medkaptajn, hvis ruten ligger godt til ham.

»Ja, jeg tænker, hvorfor ikke?«

Han tænker dog mere, at han skal være kaptajn som en forsikring for holdet og ikke som decideret ligestillet med Vingegaard. Ham hylder i øvrigt for den hjælp, som han har givet i processen, hvor Kuss pludselig har kæmpet med om de helt sjove placeringer.

Kuss fortæller, hvordan han blev coachet til at holde fokus og komme til fronten ved flere lejligheder. Vingegaard holdt ham til ilden på tidspunkter, hvor han normalt ville have checket ud mentalt.

I det hele taget kalder han den dobbelte Tour-vinder en meget mere vokal leder, end han selv er, men han er klar til at tage skridtet op i næste sæson.

Måske ikke helt op til Vingegaard-niveau, men der er da en ledig plads lige bag danskeren, når nu Roglic skifter hold om et øjeblik.