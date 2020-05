Den russiske rigmand og tidligere storsponsor af Bjarne Riis' cykelhold Oleg Tinkov har fået kræft.

Russeren, som var sponser og senere købte Bjarne Riis' cykelhold, er blevet alvorligt syg.

Det oplyser Oleg Tinkov fra sin bolig i London, hvor han pt. er i husarrest, mens hans sag om skatteunddragelse pågår ved domstolene i USA.

Meldingen om Oleg Tinkovs sygdom kommer via en af russerens talspersoner til det russiske medie Vedomosti.

(KENZO TRIBOUILLARD / AFP) Foto: KENZO TRIBOUILLARD

»Jeg har de seneste dage ikke vist mig offentligt, hvilket har rejst både spørgsmål og spekulatoner - især set i lyset af den i gangværende retssag.«

»Selvom jeg ikke har haft lyst til at indvie andre i detaljerne i længere tid, synes tiden at være nået til at fortælle, at jeg er blevet diagnosticeret for en akut form leukæmi,« siger Oleg Tinkov.

Russeren blev i sin tid sammen med Bjarne Riis berygtet for sit lunefulde humør og vilde opdateringer på de sociale medier, hvor ryttere, journalister og andre fik på puklen af Oleg Tinkov i tide og utide.

Oleg Tinkov fortæller intet om alvoren af sin sygdom og heller ikke, hvor længe han har været syg.